עוקף צנזורה? המועמד של איזנקוט חושף את מקור העב"מ בצפון

ניסן זאבי, מועמד לכנסת מטעם מפלגת ישר, תחת הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט, טוען כי למרות הסודיות הצבאית הוא חושף ראשון את זהות כלי הטיס החשוד, וכי מדובר בכטב"מ חדש וסודי של חיזבאללה.

המועמד של מפלגת ישר יצא בהודעה חדה ושלא משתמעת לשתי פנים, והודיע כבר בתחילתה וייתכן כי המידע אותו הוא מפרסם כולל עבירות ביטחון מידע.

"‏אני לוקח כאן סיכון, אבל החיים שלנו חשובים יותר מכל הוראה של הצנזורה וכי נתניהו מעדיף את האינטרס הפוליטי שלו על פני האינטרס הביטחוני שלנו." תקף זאבי.

"כבר יומיים ממשלת ישראל מסתירה את העובדה שכטב"מ מסוג חדש של חיזבאללה חדר לתוך ישראל, הגיע עד חיפה, צילם אתרים אסטרטגיים וחזר חזרה דרך הים ללבנון. ללא מיירטים ללא אזעקות. כבר יומיים שהדבר הזה מוסתר מהציבור, בדיוק כמו שאוהל חיזבאללה בשטח ישראל הוסתר אז מהציבור".

זאבי, שהוא בעצמו תושב קו העימות בצפון תיארו את הדברים כך: "‏אנחנו תושבי הצפון מבינים שניתנה לנו אחרי השביעי באוקטובר "הזדמנות שנייה" ואנחנו לא מתכוונים לוותר עליה. נילחם לחשוף את האמת כדי לוודא שלא טובחים בנו כמו שטבחו בדרום. ניסיונות ההסתרה של האירוע הזה מצד ראש הממשלה שמפעיל את הצנזורה מראות עד כמה האינטרס הפוליטי שלו גובר על האינטרס הלאומי של מדינת ישראל.".

"‏מזה 48 שעות תושבי הצפון נמצאים באי ודאות. מצד אחד מגויסות כיתות כוננות וכוחות צבא פרוסים בשטח ומצד שני מתעקשים לא לספר לנו מדוע ולמה. אז זאת הסיבה. ממשלת ישראל חייבת לתת לנו בהקדם דין וחשבון".