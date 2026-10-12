למדינה מותר הכל, לעם ונבחריו אסור

משפט נתניהו חשף הרבה דברים במנגנוני המדינה, והעלה את נקודות החיכוך בין המנגנון לבין נציגי העם אל רמת בולטות שלעולם לא הכרנו, אך הדבר הכי נוראי שנחשף הוא הצביעות המוחלטת של מנגנוני המדינה מול העם ונבחריו.

כל מי שבילה בכנסת מספיק זמן למד מהר מאוד שסביב הממשלה ונבחרי הציבור המרכיבים אותה קיים לא פחות מכלוב פלדה של פרצודורה. אין ספור 'תקנים' שיש למלא, אין ספור הוראות משפטיות, אין ספור כללים, הכלוב הזה בנוי מאין ספור כלים שמנטרלים את הריבון (הרוב בעם) מלפעול.

כאשר המערכת רוצה למנוע מהלך ממשלתי, להצר את צעדיהם של חברי כנסת או לסכל חקיקה, קיימים אין ספור דרכים לעשות זאת. יועץ משפטי זוטר במשרד ממשלתי יכול בגפו למנוע החלטת שר בנפנוף יד לא נמרץ במיוחד, היועצת המשפטית לממשלה יכולה לקבוע כי חוק מסוים דינו להתבטל פשוט בגלל 'אי עמידה בפרוצדורה'.

שלא נדבר על בג"ץ שמצידו כמובן יכול לבטל חוק, החלטה או מינוי על כל עילה שקיימת תחת השמש וגם כאלה שלא, וזה לא משנה איזה רוב השיגה הכנסת.

באופן אבסורדי חשף משפט נתניהון עד כמה הפוך מתנהלת ישראל מדומקרטיה מתפקדת, בזמן שצעדי הממשלה והכנסת מסוכלים ומוגבלים על ידי אין ספור גורמים ומחויבים באין ספור נהלים, כללים, חוקים ופרצודורות מחייבות, רשויות המדינה 'העצמאיות' עצמן משוללות כל רסן, בלמים או אפילו מחויבות לחוק.

תאהבו את נתניהו או תשנאו אותו, תאמינו שהוא זכאי או אשם, אין עוררין על כך שמערכת האכיפה, הפרליטות וגופים נוספים ביצעו עבירה אחרי עבירה בדרך להביא את נתניהו אל כיסא הנאשמים.

חקירת ראש הממשלה ואלמנטים רבים בה בוצעו ללא אישור כלל, או לכל הפחות ללא אישור מתועד, כפי שדורש החוק. במהלך החקירה בוצעו עשרות תרגילי חקירה מהסוג הבזוי ביותר, כאשר על פי דיווחים בוצעו 'תרגילי חקירה' שכללו שורה של מעשים פליליים שבכל מדינה מתוקנת היו גוררים העמדה לדין ותביעות אזרחיות.

אך בישראל, רק כמו בישראל, על הממשלה שדולה את כוחה ישירות מבחירת העם יש יותר מגבלות מאשר על האנשים המופקדים על שמירת החוק והמשפט, אשר להם מותר לעשות כרצונם. רק אמש במהלך משפט הסביר מנדלבליט היועמ"ש לשעבר כי למרות שהחוק דורש זאת, לא נדרש 'אישור כתוב' לפעולות חקירה נגד ראש הממשלה.

עכשיו דמיינו לכם כמה מהר היה מתבטל חוק או החלטה כל שהיא של הממשלה, אם הממשלה הייתה פשוט מנפנפת באחד מסיבובי בבג"ץ כי 'הוחלט שלא צריך יותר עצות משפטיות"

בעוד על מנת להעביר חקיקה אידיאולוגית סטנדרטית בכל דמוקרטיה מתוקנת, ממשלת ישראל צריכה להתפתל ולהילחם כל הדרך אל הכישלון הידוע מראש, כאשר בג"ץ או היועצת המשפטית ימצאו את הפרוצדורה הנכונה לביטול כל הישגיהם.