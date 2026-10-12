הרשימה המשותפת מצהירה: זו תהיה המשימה הראשונה שלנו בכנסת הקרובה

מפלגת הרשימה הערבית המשותפת, מסרה היום (שני) כי המשימה הראשונה של המפלגה, תהיה לשלוח את יו"ר הכנסת אמיר אוחנה הביתה.

בהודעה נמסר: "הפעולה הראשונה שלנו כרשימה המשותפת בכנסת הקרובה תהיה לשלוח הביתה את האיש העלוב הזה, אמיר אוחנה, שהפך את הכנסת לסניף של הליכוד פינת כהנא חי. משותפת גדולה וחזקה תכריע את הבחירות הקרובות".

הודעה זו הגיעה בהמשך לסרטון שהופץ של תומכת הליכוד, שפונה לאוחנה ואומרת: "בוא נסביר להם שה-7 באוקטובר זה הכל השמאל, אל תאכלו את הסיפורים של 12 ו-13". אוחנה השיב בחיוך: "רק הליכוד".