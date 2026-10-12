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חדשות פוליטי מדיני

הרשימה המשותפת מצהירה: זו תהיה המשימה הראשונה שלנו בכנסת הקרובה

מפלגת הרשימה הערבית המשותפת, התייחסה היום לסרטון בו נראית תומכת הליכוד מחייכת יחד עם אמיר אוחנה, ומסרה מה תהיה המשימה הראשונה שלה בכנסת הקרובה: "הפך את הכנסת לסניף של הליכוד פינת כהנא חי"

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הרשימה המשותפת (הדס פרוש/ פלאש 90)

מפלגת הרשימה הערבית המשותפת, מסרה היום (שני) כי המשימה הראשונה של המפלגה, תהיה לשלוח את יו"ר הכנסת אמיר אוחנה הביתה.

בהודעה נמסר: "הפעולה הראשונה שלנו כרשימה המשותפת בכנסת הקרובה תהיה לשלוח הביתה את האיש העלוב הזה, אמיר אוחנה, שהפך את הכנסת לסניף של הליכוד פינת כהנא חי. משותפת גדולה וחזקה תכריע את הבחירות הקרובות".

הודעה זו הגיעה בהמשך לסרטון שהופץ של תומכת הליכוד, שפונה לאוחנה ואומרת: "בוא נסביר להם שה-7 באוקטובר זה הכל השמאל, אל תאכלו את הסיפורים של 12 ו-13". אוחנה השיב בחיוך: "רק הליכוד".

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ברוך
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