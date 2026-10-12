"רוצה להגיד תודה לנתניהו, לא יודע אם הייתי עומד בזה" 

שר האוצר בצלאל סמוטריץ', פנה היום (שני) ברדיו 'גלי ישראל' לנתניהו, וביקש להעביר לו מסר על רקע העדות של מנדלבליט במשפטו.

בדבריו אמר סמוטריץ': "אני רוצה לנצל את ההזדמנות ולהגיד תודה לנתניהו ולמשפחתו. תראו, אני לא יודע אם אני הייתי עומד בזה, שנים של רדיפה, שנים של הכפשות. זאת לא רק רדיפה של נתניהו. כל מי שהיה בסביבתו חטף כאילו הוא רדיואקטיבי וניסו לתפור אותו.

‏אני זוכר את נתניהו תוך כדי המלחמה. אנחנו מסיימים דיון בשתיים, בשלוש לפנות בוקר, בסוגיות הכי הרות גורל, כשאנחנו נערכים למלחמה באיראן, והוא מסיים את הדיון ומתכונן למחר בבוקר לחקירה"

לסיום הוא הוסיף: "אני רוצה להגיד לו תודה. תודה שהוא עמד. תודה למשפחתו. תודה שהוא לא נכנע לעבריינות הזאת, לאלימות הזאת, לתפירת התיקים הזאת. היו לי ויכוחים איתו לאורך השנים, וגם היום אני לא מסכים איתו על כל דבר, אבל אני מעריץ את יכולת העמידה, את הגבורה, את העוצמה".