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ההישג נשחק: מקורבי חיזבאללה טוענים שהארגון משתקם במהירות

גורמי תקשורת המקורבים לשורות ארגון חיזבאללה מדווחים כי צמרת הארגון מבצעת שיקום מהיר של כוחו, וכי ארגון הטרור בונה מחדש את כוחו מדרום וצפון לליטני

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תשתית חיזבאללה (צילום: דובר צה"ל)

העיתון הלבנוני המקורב לחיזבאללה, אל מאדין, מדווח מפי מקורבים בכירים לארגון כי מתבצע מהלך חשאי לשיקום מהיר של הארגון, מצפון ומדרום לנהר הליטני, לטענתם מתחת לאף של ישראל.

על פי העיתון, בכירים בארגון טענו כי מבוצעת תוכנית מקיפה להיערכות לאפשרות של חידוש המלחמה, וכי הארגון פועל לבנות מחדש יכולות בקצב שיא.

על פי אותם בכירים בשורות הארגון, התקופה בה ישראל וארה"ב היו מרוכזות באיראן, בדגש על הפסקת האש הקרה עליה הכריז הנשיא טראמפ לפני חודשים שימשה את הארגון לשיקום משמעותי.

כאשר בארגון מסבירים כי בוצע שיקום יכולות גם בצפון וגם בדרום לבנון.
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ורד
לפני שעה

פעם הליכוד דגל ביוזמה והתקפיות, כיום ביבי נותן לחיזבאללה לבנות מחדש מפלצת בגבול. חייבים להחליף את ההנהגה הרופסת הזו ולהחזיר את הביטחון.
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