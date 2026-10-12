ההישג נשחק: מקורבי חיזבאללה טוענים שהארגון משתקם במהירות

העיתון הלבנוני המקורב לחיזבאללה, אל מאדין, מדווח מפי מקורבים בכירים לארגון כי מתבצע מהלך חשאי לשיקום מהיר של הארגון, מצפון ומדרום לנהר הליטני, לטענתם מתחת לאף של ישראל.

על פי העיתון, בכירים בארגון טענו כי מבוצעת תוכנית מקיפה להיערכות לאפשרות של חידוש המלחמה, וכי הארגון פועל לבנות מחדש יכולות בקצב שיא.

על פי אותם בכירים בשורות הארגון, התקופה בה ישראל וארה"ב היו מרוכזות באיראן, בדגש על הפסקת האש הקרה עליה הכריז הנשיא טראמפ לפני חודשים שימשה את הארגון לשיקום משמעותי.

כאשר בארגון מסבירים כי בוצע שיקום יכולות גם בצפון וגם בדרום לבנון.