הורים ובוחרים: כך תכינו את ילדיכם ליום הבחירות

היכונו ליום הבחירות ( צילום: אוליביה פיטוסי /פלאש 90, יונתן זינדל / פלאש90/ Yossi Zeliger/Flash90 )

"יום הבחירות", הוא נושא בפני עצמו המעורר מחלוקות בישראל, לא רק על המפלגות והתוצאות האפשריות אלא על עצם הגדרתו כיום שבתון שעולה למדינה ולאזרחיה כסף רב ומעלה את המתח הכללי. נדמה שכבר מזמן אזרחי ישראל לא מגדירים את היום הזה "חגיגה דמוקרטית" אלא יום מיותר שאין לכנותו "יום בחירה" אלא "יום בכי-רע". ולמרות זאת, הורים אינם פטורים מלהכין את ילדיהם ליום בו הם זכאים לממש את זכות הצבעתם, וההסבר לא צריך להיות מסובך מדי. הליך הבחירה פשוט וקל ולכאורה אין מה להסביר בו. אבל, יש כמה נקודות שחשוב שהבוגרים ידעו לפני שילכו להצביע בפעם הראשונה, ויש גם צורך הורי להתחשב בילדים הקטנים שלא מצביעים ובשבילם זה יום חופש מבית ספר וצריך לדאוג שלא יהיו במסכים כל היום. הכנה להצבעה ראשונה כשבוע לפני יום הבחירות כדאי לפנות זמן לשיחה עם המצביעים הצעירים בפעם הראשונה ולהסביר להם כמה כללים חשובים וגם לשנן כמה עצות שיועילו להורים לפני שיחת האישור לצאת לקלפי: הסבר טכני: על המצביע החדש לוודא שיש ברשותו תעודת זהות תקינה בתוקף עם ספח(אם זו תעודה מהדור הישן) או תעודה חכמה שתקינה לקריאה בעמדות משרד הפנים, שיש בה כתובת עדכנית ותמונה. חשוב להדגיש למתבגר המצביע בפעם הראשונה שבמעטפה הכחולה שמים פתק אחד בלבד, ומוודאים שלא נדבק אליו פתק נוסף כי פתקים כפולים-נפסלים. רק אחרי שבטוחים ללא ספק שיש אך ורק פתק אחד ויחיד במעטפה, סוגרים אותה היטב, שמים (או בעברית תקנית משלשלים) את המעטפה בקלפי ויוצאים מהחדר. אין לנהל שיחה ארוכה עם חברי ועדת הקלפי גם אם מכירים אותם מבית הכנסת, וגם לא שיחות נפש בתוך הכיתה או המשרד. על פי הנהלים לקלפי נכנס להצביע רק אדם אחד כל פעם מחדש לאורך היום, ולכן אין לעכב את אלה שמחכים בחוץ. הצבעת? נסעת!

להביא את הילדים לקלפי ( פלאש 90 )

הסבר חינוכי: חשוב להעביר לילדים הבוגרים את המסר שהליך בחירה דמוקרטי אינו חובה- אבל זו זכות! ברור שאפשר לקטר כמה שרוצים על מצב המדינה, אבל הורים המחנכים לערכים צריכים לעודד את ילדיהם להודות על כך שיש להם הזדמנות להשפיע על המציאות לפי ראות עיניהם וזה מחייב שיקול דעת, רצינות ובגרות ולכן ההצבעה היא מגיל 18 ומעלה. הרבה לפני יום הבחירות צריך למצוא זמן לחשוב למי להצביע ולמה, ולא לעשות זאת ברשלנות או רק בגלל שההורים מכריחים. הבחירה היא אישית והילדים לא חייבים לספר להורים מה הצביעו, אבל כדאי ורצוי להחליט יחד על שיחה לפני ואחרי כדי להכין ולהבין יותר טוב למה זה ככה.

להסביר בשיחה רצינית ולא צינית ( שטארסטוק )

הערה חשובה להורים: ההכנה ליום הבחירות חייבת להיות נטולת ציניות!

נכון שזה קשה מאד לישראלים לא להסתלבט על מצב האומה בכל הזדמנות, אבל כהורה ומחנך חובה להציב גבולות ברורים גם להורים עצמם ולהתנהג בהתאם כשמדובר בנושא חשוב ומשמעותי. גם אם כבוגרים שלא מחנכים כרגע את הילדים, שני ההורים התייאשו מהמדינה לגמרי למרבה הצער, במקרה של חינוך ילדים צריך להרגיש כמו מורים לאזרחות שמכבדים את המקצוע הנלמד למרות שהם ממש לא מרוצים מהיישום שלו במציאות. אז נכון שאי אפשר לא להיות ציניים בכלל בישראל, אבל אפשר וכדאי לשים לרגע בצד את הצחוקים והדחקות על ההנהגה ולהתייחס לבחירות ברצינות, ואם לא אז לא להתפלא שהיו בארץ כל כך הרבה מערכות בחירות בלי הכרעה ולאף אחד לא אכפת.

בחרו לטייל ביום הבוחר ( צילום: חיים גולדברג /פלאש90/ קובי פינקלר/ freepik /סרוגים )

איך "חוגגים" יום בחירות?

יש עוד משהו שצריך לקחת בחשבון מראש לפני יום הבחירות. יש הרבה ילדים שאינם מצביעים עדיין וגם אלה שכן מצביעים כמו המבוגרים יגלו שזה תהליך פשוט שבשעות הלא עמוסות כמו שעות הבוקר המוקדמות והמומלצות להצבעה לוקח בסך הכל 10 דקות מקסימום במקרה שהקלפי קרובה למקום המגורים. אז מה עושים בשאר הזמן? הנה כמה הצעות:

סדר בבית, טיול למקום לא רחוק בלב הארץ עם הרבה דשא מתקני משחקים ושולחנות פיקניק כמו למשל יער ירושלים או יער בן-שמן, מרתון משפחתי של צפיה בסרטים וסדרות שכולם אוהבים ואם הילדים ממש מכריחים את ההורים והם נכנעים אז גם סיבוב בקניון העירוני למבצעי בחירות. והעיקר, לא חשוב מה בוחרים- העיקר שנשארים ביחד ונהנים מיום שבתון ביום חול, בתקווה שלא יהיו עוד כאלה השנה בשל חוסר הכרעה בסיבוב ראשון.