מנדלבליט מבהיר: "לא קיבלתי שום החלטה בתיקי נתניהו תחת לחץ"

היועץ המשפטי לממשלה לשעבר אביחי מנדלבליט, התייחס כעת (שני) בעדותו לשאלות מטעם פרקליט נתניהו, עו"ד עמית חדד והבהיר: "לא קיבלתי שום החלטה בתיקי נתניהו תחת לחץ".

חדד שאל: לא יכול להיות שאמרת איזה לחץ הם מפעילים? (הפרקליטות) מנדלבליט השיב: יכול להיות שחשבתי שהם מגזימים. חשבתי שיש פרקליט אחד שמדליף.

בנוסף, חדד הציג למנדלבליט מסמך המתאר שיחה שנערכה עם פרקליטת המחוז דאז ליאת בן ארי, בנוגע לאופן שבו יש להשיב לשלמה פילבר במסגרת המגעים עמו.

מנדלבליט אישר כי הדברים נשמעים כמו משא ומתן לגיוס עד מדינה, אך השיב בשלילה כשנשאל אם אישר את המהלך. בהמשך הציג חדד חוות דעת פנימית הכוללת ביקורת חריפה על התנהלותו של אלי לוי, מנהל מחלקת החקירות ברשות ניירות ערך.

לאחר מכן חדד הציג מסמך העוסק במגעים עם שלמה פילבר, לשעבר מנכ"ל משרד התקשורת, שהפך בהמשך לעד מדינה בתיק 4000. לפי הקטע שהקריא חדד מהמסמך, בעקבות בקשת הפרקליטות השתתף אלי לוי בשיחה טלפונית עם פרקליטת המחוז ליאת בן ארי, שבמהלכה סוכם כיצד יש להשיב לדברים שאמר פילבר.

חדד הקריא מתוך המסמך: "לאור בקשת הפרקליטות אלי לוי השתתף בשיחה טלפונית עם פרקליטת המחוז ליאת בן ארי, בה סוכם כי בתגובה לדברים של פילבר ייאמר לו שהמחיר נגזר מהתוכן".