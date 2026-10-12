אבישי גרינצייג נגד בן גביר: ידע שעדיף לו שהאירוע לא ייחקר

כתב המשפט אבישי גרינצייג, שחשף היום (שני) כי פרקליט המדינה והיועמ"שית מתכוונים להורות על חקירה באזהרה נגד חבר הכנסת יצחק קרויזר, בחשד לתקיפת שוטר - עולה למתקפה נגד בן גביר.

בן גביר, ראש מפלגתו של קרויזר, טען כי קרויזר שבר את הצלע שלו כתוצאה מאלימות השוטרים נגדו. גרינצייג טוען כי הדבר מופרך ומסביר: "אני לא הייתי שם, ולכן אני לא יכול לדעת מי התחיל, ואיך התגלגל האירוע, ואיך נשבר האף של השוטר.

אבל דבר אחד ברור לכל בר דעת: אין סיכוי בעולם שחבר כנסת מפונה לבית חולים עם שבר בצלעות (לטענתו), והוא לא מוציא על זה הודעה כלשהי וגם לא מגיש תלונה במשך 11 יום על תקיפה, בנימוק שהוא היה בעומס בגלל קמפיין הבחירות של המפלגה.

זו גרסה מופרכת פרו מקס. אם ח״כ קרויזר ומנכ״ל עוצמה יהודית החרישו לחלוטין את האירוע - זה אומר דבר אחד ברור: הם ידעו שגם מבחינתם עדיף שהאירוע יתנדף מעצמו ולא ייחקר".