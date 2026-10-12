אבישי גרינצייג נגד בן גביר: ידע שעדיף לו שהאירוע לא ייחקר

כתב המשפט אבישי גרינצייג, שחשף היום (שני) כי פרקליט המדינה והיועמ"שית מתכוונים להורות על חקירה באזהרה נגד חבר הכנסת יצחק קרויזר, בחשד לתקיפת שוטר - עולה למתקפה נגד בן גביר.
בן גביר, ראש מפלגתו של קרויזר, טען כי קרויזר שבר את הצלע שלו כתוצאה מאלימות השוטרים נגדו. גרינצייג טוען כי הדבר מופרך ומסביר: "אני לא הייתי שם, ולכן אני לא יכול לדעת מי התחיל, ואיך התגלגל האירוע, ואיך נשבר האף של השוטר.
אבל דבר אחד ברור לכל בר דעת: אין סיכוי בעולם שחבר כנסת מפונה לבית חולים עם שבר בצלעות (לטענתו), והוא לא מוציא על זה הודעה כלשהי וגם לא מגיש תלונה במשך 11 יום על תקיפה, בנימוק שהוא היה בעומס בגלל קמפיין הבחירות של המפלגה.
זו גרסה מופרכת פרו מקס. אם ח״כ קרויזר ומנכ״ל עוצמה יהודית החרישו לחלוטין את האירוע - זה אומר דבר אחד ברור: הם ידעו שגם מבחינתם עדיף שהאירוע יתנדף מעצמו ולא ייחקר".
חבר הכנסת קרויזר, מסר קודם את תגובתו להחלטה לחקור אותו: "מסע הציד הפוליטי של היועמ״שית ובועז בלט איבד כל רסן. זו רדיפה פוליטית דורסנית, ערלת לב וחסרת מעצורים", טען.
עוד הוא הוסיף: "שוטרים תקפו חבר כנסת, ובמקום לברר את תלונתו, בהוראת היועמ"שית הפוליטית שמנצלת את כוחה בצורה עבריינית ומנהלת מדיניות של אכיפה בררנית, מנסה להפוך את הקורבן לחשוד.
מדובר בהחלטה פוליטית מובהקת רגע לפני בחירות, בעוד הדרישות לחקור חברי כנסת משורות השמאל מעלות אבק במסדרונות הפרקליטות, כשמדובר בנבחר ציבור מהימין, המערכת מתגייסת במהירות שיא. כך נראית מערכת שאיבדה את המצפן ואת אמון הציבור. זה לא יעזור לכם - ב27.10 הציבור יאמר את דברו בקלפי, ומיד לאחר מכן כולכם תועמדו לדין".
די כבר עם הדמגוגיה הזו. אם קרויזר יודע על חבר כנסת "משורות השמאל" שתקף שוטר והתלונה נגדו מעלה אבק במסדרונות הפרקליטות אז שיפרסם את שמו של אותו חבר כנסת. אחרת, שלא יבלבל את המוח על "אכיפה בררנית".