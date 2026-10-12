האחרונים לשנת 2026: אלו הזוכים בפרס נובל לכלכלה

מדליית פרס הנובל ( שאטרסטוק )

רשימת הזוכים בפרס נובל לשנת 2026 הושלמה היום (שני) באופן רשמי, כאשר הוכרז כי החוקרים האמריקנים רוברט הול ומייקל וודפורד זכו בפרס נובל לכלכלה. בהחלטת הוועדה נאמר כי הפרס הוענק להם על מחקרם העוסק בנושא "היסודות המיקרו-כלכליים של ייצוב מקרו-כלכלי".

בעקבות הזכוייה, שני החוקרים יקבלו פרס כספי של 12 מיליון קרונות שבדיות (כ-3.5 מיליון שקלים) ומדליית זהב. הפרסים יוענקו לזוכים בטקס מיוחד שיתקיים באוסלו ב-10 בדצמבר. כאמור, וודפורד והול הם האחרונים לזכות בפרס נובל לשנת 2026, אחרי שבמהלך השבוע האחרון הוכרזו הזוכים בשאר הקטגוריות של הפרס היוקרתי. בפרס נובל לרפואה זכו החוקר האמריקני קארל דייסרות' והחוקרים הגרמנים פטר הגמן וגאורג נאגל על תגליותיהם בנוגע לתעלות יונים המופעלות על ידי אור", ויום לאחר מכן הוכרז כי החוקר האמריקני פרנסיס לואי האלזן זכה בפרס בפיזיקה אחרי שגילה דרך חדשה לאתר חלקיקים תת-אטומיים.

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פרס נובל בכימיה הוענק לאנרי בוריס קגן הצרפתי ולקנסו סואי היפני על מחקרם בתחום האסימטריה המולקולרית. הפרס בספרות הוענק למשוררת הקנדית אן קרלסון, מכלול יצירתה הנועז והמקורי, שבדיאלוג משועשע עם המסורת הקלאסית יצר צורות ביטוי חדשות בספרות העכשווית".

ביום שישי האחרון הוכרז כי פרס נובל לשלום הוענק לנשיאת בית הדין הפלילי הבין-לאומי בהאג לשעבר נאווי פילאי - בהחלטה שעוררה ביקורת רבה בישראל לאור עמדותיה האנטי-ישראליות ופרסום הדו"ח שלה שקבע כי ישראל ביצעה רצח עם בעזה.