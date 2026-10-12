חקירת פליי דובאי: שני טייסים נוספים נעצרו בחשד למעורבות

זוג טייסים מסחריים של חברת פליי דובאי המבוססים באיי המלדיביים נעצרו ומוחזקים כעת בחקירה, בעקבות חשדות לקשר ישיר או עקיף אל ניסיון חטיפת טיסת פליי דובאי לתל אביב.

על פי הפרסומים בגופי התקשורת המקומיים במלדיביים, השניים נעצרו במהלך סוף השבוע ועד כה לא נמסר מידע קונקרטי לגבי מיקומם, רק אושר על ידי הרשויות כי הם אכן נלקחו לחקירה.

בדומה אל הטייס המחבל, המאם אל-המאמי, שניסה לרסק את המטוס מדובאי לתל אביב, גם טייסים אלה טריים במיוחד בעבודתם, בין האחרונים שהתגייסו לחברה. על פי פרסומים נוספים, ייתכן והשניים היו בקשר ישר עם המאם אל-המאמי, ואף ייתכן כי נתן להם טיפים כיצד להתקבל לחברה.