יום הולדת שמח: עשרה דברים שלא ידעתם על ג'וש האצ'רסון

הילד מקנטקי שהתחיל לשחק בגיל תשע, כמעט לבש את החליפה של ספיידרמן וכבש את הוליווד בסערה – חוגג יום הולדת. הנה 10 עובדות מרתקות על הכוכב מאחורי "משחקי הרעב".
הוא ידע מה הוא רוצה מגיל אפס: האצ'רסון נולד בקנטקי והחליט שהוא רוצה להיות שחקן כבר בגיל 4 בלבד. בגיל 9, הוא ואימו כבר עברו להוליווד כדי להתחיל לעבוד בתעשייה ברצינות.
המנטור המפורסם: באחד מתפקידיו הראשונים בסרט "הארץ המובטחת" (2004), הוא שיחק לצד טום הנקס. הנקס התרשם מכישוריו והפך למעין מנטור עבורו בתחילת הדרך.
חוויה פורצת דרך ב"רכבת לאקספרס": הוא גילם את הדמות הראשית הילד בסרט האנימציה "רכבת לאקספרס" (2004) באמצעות טכנולוגיית לכידת תנועה (Motion Capture) – מה שהיה אז חלוצי לחלוטין בקולנוע.
כמעט הוריד את המסיכה של ספיידרמן: לפני שאנדרו גארפילד לוהק לתפקיד פיטר פארקר בסרט "ספיידרמן המופלא" (2012), האצ'רסון עבר אודישן מתקדם והיה אחד המועמדים הסופיים והמובילים לתפקיד.
התפקיד ששינה את חייו: הפריצה העולמית המאסיבית שלו הגיעה כשלוהק לתפקיד פיטה מלארק בסדרת סרטי "משחקי הרעב" לצד ג'ניפר לורנס, תפקיד שהפך אותו לאחד הכוכבים המוכרים בעולם.
צבע שיער מועד כפורענות: כדי לגלם את פיטה מלארק, האצ'רסון – שהוא ברונז'ט טבעי – נאלץ לחמצן את שיערו לבלונד לאורך כל שנות צילומי הסדרה.
שבירת שיאים אישיים בקופות: ב-2023 הוא חזר לקדמת הבמה בתפקיד הראשי בסרט האימה "חמישה לילות אצל פרידי", שהפך להצלחה קופתית מסחררת ולסרט המרוויח ביותר בקריירה שלו.
התאונה הקורעת על הסט: במהלך הצילומים של "משחקי הרעב", האצ'רסון הדגים לג'ניפר לורנס בעיטת הבעיטה הגבוהה שלו, ובטעות פגע בה ישירות בראש. הפגיעה הייתה חזקה מספיק כדי לגרום ללורנס לזעזוע מוח קל, אירוע שהשניים ממשיכים לצחוק עליו בכל ראיון משותף מאז.
גובהו לא פוגע לו בביטחון: האצ'רסון ידוע גם בזכות ההומור העצמי שלו לגבי גובהו (כ-1.65 מטר). הוא מתבדח על כך לעיתים קרובות בראיונות ולא מהסס לצחוק על פערי הגובה בינו לבין שחקניות שלצידו.
עובר אל מאחורי המצלמה: מעבר למשחק, האצ'רסון נכנס בשנים האחרונות גם לעולמות ההפקה והבימוי – הוא ביים מספר קליפים וסרטים קצרים, והפיק את הסדרה "איש העתיד" בה גם כיכב.
ראיתי אותו בסרט ממלכת תרביטיה יש גם סצנה שחוגגים יום הולדת לדמות שגילם. . .