יום הולדת שמח: עשרה דברים שלא ידעתם על ג'וש האצ'רסון

ג'וש האצ'רסון ( שאטרסטוק/ Kathy Hutchins )

הילד מקנטקי שהתחיל לשחק בגיל תשע, כמעט לבש את החליפה של ספיידרמן וכבש את הוליווד בסערה – חוגג יום הולדת. הנה 10 עובדות מרתקות על הכוכב מאחורי "משחקי הרעב".