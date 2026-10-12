בית״ר ירושלים הודיעה: כוכב הקבוצה האריך חוזה ושכרו שודרג

בית"ר ירושלים, יעלו אוטומטית לחצי הגמר? | ( בית"ר ירושלים | צילום: אורן בן חקון / פלאש 90 )

בית”ר ירושלים הודיעה היום (שני) על הארכת חוזהו של הבלם לוקה גדראני, שימשיך לשחק במדי הקבוצה עד תום עונת 2028/29. במסגרת ההסכם החדש, חוזהו של השחקן גם ישודרג כבר מהעונה הנוכחית, כחלק מהמהלך של המועדון לשמור על שחקני המפתח שלו לשנים הקרובות.

גדראני, שהפך לאחד השחקנים האהובים בסגל הירושלמי, זוכה לאמון מצד הנהלת המועדון, שרואה בו עוגן מרכזי בחוליית ההגנה. החתימה על החוזה החדש בוצעה באמצעות סוכנו, טל בן חיים. בהודעת בית”ר ירושלים הדגישו כי הארכת החוזה אינה רק מהלך מקצועי שנועד לשמור על שחקן הגנה נוסף בסגל, אלא חלק מבניית השלד של הקבוצה לקראת העונות הבאות. במועדון תיארו את גדראני כשחקן שהפך בתוך תקופה קצרה לחלק משמעותי מהזהות המקצועית של הקבוצה. לדבריהם, הבלם מביא עמו יציבות, אחריות והבנת משחק, לצד יכולת לכוון את שחקני ההגנה ולייצר ביטחון בחלק האחורי. “מצאתי לעצמי בית גם בבית”ר וגם בישראל” לאחר החתימה הביע גדראני את שמחתו על המשך דרכו במועדון, והודה לאוהדים על התמיכה שהוא מקבל. “אני מאוד שמח להאריך את החוזה שלי ולהיות כאן במשך שלוש שנים נוספות. אני מרגיש את האהבה והתמיכה שלכם כל פעם מחדש, בכל מקום, גם במגרש וגם מחוצה לו”. הבלם התייחס גם לציפיות שלו מהמשך הדרך המשותפת ואמר: “יש לנו עוד הרבה מאוד דברים טובים בדרך, ואנחנו נשיג את זה ביחד”.

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בהמשך הודה להנהלת המועדון על האמון שניתן בו והוסיף: “אני מודה להנהלת המועדון על האמון, ואני מרגיש שמצאתי לעצמי בית גם בבית”ר וגם בישראל. אנחנו ממשיכים בכל הכוח, ביחד”.

ההסכם החדש מבטיח את המשך דרכו של גדראני בבית”ר ירושלים עד עונת 2028/29, כאשר שדרוג חוזהו כבר מהעונה הנוכחית משקף את רצון המועדון להמשיך ולהסתמך עליו כחלק משמעותי מהמערך ההגנתי.

מבחינת בית”ר, מדובר במהלך נוסף במסגרת התוכנית לשמור על רציפות מקצועית ולבנות סגל שחקנים שיוכל להמשיך יחד בשנים הקרובות.