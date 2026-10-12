"כלי ששמור למחבלים": דרישה לשחרר את אנשי הביטחון מהשומרון

ארכיון ( יונתן זינדל, פלאש 90 )

הבוקר (שני) הוגש ערר לבית המשפט נגד מעצרם של אנשי הביטחון מהשומרון, בדרישה לקצר או לבטל את המעצר, ולאפשר להם לאלתר להיפגש עם עורכי דינם. ראש המועצה האזורית שומרון, יוסי דגן, גיבה את המהלך ותקף בחריפות את התנהלות המערכת.

"אני מוחה בתוקף על המעצר המשפיל. מניעת מפגש עם עורך דין היא כלי דרקוני ששמור למחבלים, ולא כלפי מי שמשרתים ואוהבים את המדינה" אמר דגן. "בסוף כולנו נגד לאלימות כלפי חפים מפשע אולם כל מי שמכיר אותם סמוך ובטוח שזה כמובן לא המקרה. מדובר באנשי ביטחון מסורים שעושים ימים כלילות להגנה על התושבים והצילו חיים רבים. כל מי שמכיר אותם יודע שמדובר באנשים רציניים ואחראיים, ובטוח בחפותם". "מעבר לכך,המעצר התבצע בסלון ביתם לעיני ילדיהם - זו חוויה טראומטית שאסור לעבור עליה לסדר היום" הוסיף. "לצד הצורך לברר את החשדות, חובה לשמור על זכויותיהם הבסיסיות של העצורים ועל כבוד משפחותיהם. אני קורא לאפשר להם לפגוש עורך דין באופן מיידי".

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עורכי הדין נתי רום ואסף גונן מארגון "חוננו", המייצגים את העצורים, מסרו בעקבות הגשת הערר: "מדובר בעליית מדרגה בשימוש בכלים דרקוניים נגד מיטב בחורינו. אנו נילחם בכל הכלים העומדים לרשותנו, שכן המקרה אינו כפי שמצטייר".