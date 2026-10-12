יצחק קרויזר בתגובה ראשונה לסערה סביבו

יצחק קרויזר ( יונתן זינדל, פלאש 90 )

היועמ״שית ופרקליט המדינה החליטו היום (שני) כי ח״כ יצחק קרויזר ייחקר באזהרה בחשד לתקיפת שוטר בנסיבות מחמירות, כך דיווח אבישי גרינצייג ב-i24.

החקירה מגיעה לאחר שאמש נטען בעיתון "הארץ" כי ח"כ קרויזר ממפלגת עוצמה יהודית היה מעורב באירוע אלימות לפני כשבועיים כאשר התעמת עם שוטרים, וכי לטענת מקורות במשטרה הוא תקף שוטר והיה מעורב בתקרית שהסתיימה בשבר באף של השוטר. לאחר מכן, עלה קרויזר למשרדי מח״ש כדי להגיש תלונה נגד השוטרים שתקפו אותו לטענתו.

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חבר הכנסת קרויזר, מסר כעת את תגובתו להחלטה לחקור אותו: "זו רדיפה פוליטית דורסנית, ערלת לב וחסרת מעצורים", טען.

עוד הוא הוסיף: "‏מסע הציד הפוליטי של היועמ״שית ובועז בלט איבד כל רסן. שוטרים תקפו חבר כנסת, ובמקום לברר את תלונתו, בהוראת היועמ"שית הפוליטית שמנצלת את כוחה בצורה עבריינית ומנהלת מדיניות של אכיפה בררנית, מנסה להפוך את הקורבן לחשוד.

‏מדובר בהחלטה פוליטית מובהקת רגע לפני בחירות, בעוד הדרישות לחקור חברי כנסת משורות השמאל מעלות אבק במסדרונות הפרקליטות, כשמדובר בנבחר ציבור מהימין, המערכת מתגייסת במהירות שיא. כך נראית מערכת שאיבדה את המצפן ואת אמון הציבור. זה לא יעזור לכם - ב27.10 הציבור יאמר את דברו בקלפי, ומיד לאחר מכן כולכם תועמדו לדין".