אילה חסון בווידוי מפתיע: "היום דעתי השתנתה"

המגישה והעיתונאית אילה חסון, התייחסה היום (שני) ברדיו 'גלי ישראל', לעדות הדמרטית של אביחי מנדלבליט במשפט נתניהו, ואמרה בגילוי לב: "כל השנים לא אהבתי את המושג 'תפירת תיקים'. היום עמדתי השתנתה. ביושר ובידיים נקיות לא התנהלו פה".

עוד אמרה חסון: "מנדלבליט אתמול היה בהתפתלות של החיים שלו ויהודית תירוש שהיא התובעת המרכזית, זיהיתי שהיא בפאניקה. תגידי לי, גברתי, יש פה יועץ משפטי לממשלה. הוא בא להעיד. הוא לא אדם בוגר? הוא לא משפטן? הוא ביצע עבירות? מה הבעיה?"

נועם פתחי שאל אותה: "כל השנים ברגע שמישהו מאיתנו צועק פה 'תיק תפור', את אומרת 'חברים, אני לא אוהבת את המושג'. זה השתנה?"

חסון כאמור הודתה: "כן, השתנה. אני אגיד לך משהו, אני אוהבת תמיד ללכת עקב בצד אגודל עם העובדות. דעות יש לכל אחד. הייתה הרבה אי נוחות, אבל לאט לאט אתה חופר, מגלה עוד שכבה, אני לא רוצה להקדים את בית המשפט. ביושר ובידיים נקיות הוא לא התנהל".

לסיום היא הדגישה: "אני לא שופטת לב וכליות, אבל בוא נגיד שלא פעלו פה בניקיון כפיים".