יש מנות שפשוט מגדירות את שולחן השבת, ואין ספק שקציצות בשר ברוטב עגבניות עשיר הן אחת מהן. זה המתכון שכולם מחפשים - פשוט, טעים, ומשאיר רוטב עשיר שמושלם לטיבול החלה. הכנה של כחצי שעה, וארוחה שכל המשפחה תאהב.

המתכון הזה מתאים במיוחד למי שמחפש משהו קלאסי וביתי, בלי סיבוכים מיותרים. הקציצות מתבשלות ישירות בתוך הרוטב, כך שהן ספוגות בטעמים ונשארות עסיסיות ורכות. והכי חשוב - הכול מתבשל בסיר אחד, מה שחוסך זמן וניקיון.

מצרכים (3-4 מנות)

לקציצות:

500 גרם בשר בקר טחון

1 בצל קטן מגורר וסחוט מנוזלים

¼ כוס פטרוזיליה קצוצה דק

½ כוס פירורי לחם

1 ביצה

1 כפית בהרט (או כמון)

½ כפית מלח

¼ כפית פלפל שחור

לרוטב העגבניות:

1 בצל קצוץ

2 שיני שום כתושות

1 פחית (400 גרם) עגבניות מרוסקות

2 כפות רכז עגבניות

1 כוס מים רותחים

1 כפית פפריקה מתוקה

1 כפית סוכר

מלח ופלפל לפי הטעם

אופן ההכנה

בקערה גדולה מערבבים היטב את כל מרכיבי הקציצות - הבשר הטחון, הבצל המגורד והסחוט, הפטרוזיליה, פירורי הלחם, הביצה והתבלינים. חשוב לערבב עד לקבלת תערובת אחידה לחלוטין. יוצרים כדורים בגודל של כדור פינג-פונג ומניחים בצד.

במחבת רחבה ועמוקה (או בסיר שטוח) מחממים כף שמן ומטגנים את הבצל הקצוץ כ-5 דקות עד שהוא מוזהב ומתרכך. מוסיפים את השום הכתוש ומטגנים עוד דקה תוך כדי ערבוב.

מוסיפים לסיר את העגבניות המרוסקות, רכז העגבניות, הפפריקה, הסוכר, המלח, הפלפל והמים הרותחים. מערבבים היטב ומביאים את הרוטב לרתיחה.

כשהרוטב רותח, מניחים בזהירות את כדורי הבשר בתוך הרוטב. מכסים את הסיר, מנמיכים את האש לבינונית-נמוכה ומבשלים כ-20-25 דקות. במהלך הבישול מומלץ להרטיב מדי פעם את הקציצות ברוטב בעזרת כף, כדי שהן יספגו את הטעמים מכל הכיוונים.

לאחר הבישול, הקציצות אמורות להיות רכות ועסיסיות, והרוטב עשיר ומרוכז. מגישים חם לצד פתיתים, אורז, פירה או קוסקוס - ובעיקר עם הרבה חלה לטיבול ברוטב.

טיפים להצלחה

סחיטת הבצל המגורד מנוזלים היא שלב קריטי - היא מונעת מהקציצות להיות רטובות מדי ומבטיחה שהן ישמרו על צורתן במהלך הבישול. אפשר להשתמש בפומפייה לגרידה עדינה של הבצל.

הסוכר ברוטב לא נועד להמתיק אותו, אלא לאזן את החומציות הטבעית של העגבניות. אם אתם משתמשים בעגבניות טריות במקום משומרות, ייתכן שתצטרכו להוסיף עוד מעט סוכר.

אם אתם אוהבים רוטב עשיר במיוחד, אפשר להוסיף עוד כף רכז עגבניות או לבשל את הרוטב עוד כמה דקות ללא מכסה בסוף, כדי שהוא יצטמצם ויסמיך. קציצות בסגנון מרוקאי הן וריאציה נהדרת למי שרוצה לגוון.

המנה הזו מתאימה גם להכנה מראש - אפשר להכין אותה ביום שישי בבוקר ולחמם לפני השבת. הקציצות אפילו משתפרות לאחר שהן עומדות כמה שעות ברוטב.