לפיד מבהיר: "לא נשתף עם זה פעולה"

יאיר לפיד ( ללא )

ראש האופוזיציה יאיר לפיד הגיב היום (שני) לדבריו של נשיא המדינה יצחק הרצוג, שהתחייב כי "אעשה הכל כדי שלא יהיו בחירות חוזרות". בדבריו אמר כי לא ישתף פעולה עם מהלך של כניסה לממשלת אחדות עם נתניהו. "מקווה מאוד שהנשיא הרצוג לא ינסה לדחוף לעוד ממשלת 'אחדות' מזויפת שבה נתניהו ירמה שוב את שותפיו" אמר לפיד. "לא נשתף עם זה פעולה, ואני קורא גם לשאר המפלגות במחנה להודיע מראש שלא תהיינה חלק מממשלה כזו".

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כאמור, הרצוג אמר הבוקר בראיון לוועידת Ynet כי "אני עושה הכול כדי שתקום לישראל ממשלה יציבה. אבל אני אגיד יותר מכך, אני ממש, אבל ממש, אעשה הכל כדי שלא יהיו בחירות חוזרות. אנחנו צריכים להבין שהאתגרים הלאומיים שלנו הם עצומים. אנחנו צריכים לחכות לתוצאה ולא לפסוק את פסוקנו, אבל צריך לעשות כל דבר שאפשר כדי שלא נחזור לכך שוב ושוב ושוב".

כשנשאל האם ינסה לקדם ממשלת אחדות במקרה שהבחירות יסתיימו בלי הכרעה, הרצוג אמר כי הוא "לא רוצה להיכנס לזה עכשיו. יש דעות שונות על הרכב הממשלה, יש תפיסות שונות, כולם מבינים מאיזו אסכולה אני בא, אבל זה לא נכון ששבועיים לפני הבחירות אני אגיד איזו ממשלה צריכה לקום".