פרופ' כהן אליה יוצא להגנת מנדלבליט: "בזו לו, זלזלו בו"

משה כהן אליה ( יוטיוב / מכון ארגמן )

פרופסור משה כהן אליה, התייחס היום (שני) לעדות הדרמטית של אביחי מנדלבליט במשפט נתניהו, וטען כי מערכת אכיפת החוק פעלה מאחורי גבו.

‏בדבריו כתב כהן אליה: "אז עכשיו מסתבר שתיקי נתניהו הם לא רק פוטש כנגד הימין; אלא שבנוסף הם גם פוטש כנגד היועץ המשפטי לממשלה מצד פרקליטים וחוקרי משטרה חתרניים. המשמעות של הצעקות של יהודית תירוש היא חשיפת קלונה וקלונם של אנשי מערכת החוק שפעלו מאחורי הגב של היועץ המשפטי לממשלה, שבזו לו, וזלזלו בו. החבורה הזו פשוט לא ספרה את מנדלבליט, חבורת החצופים היהירה מרחוב סאלח א דין. ככה זה כשהם מחזיקים אותו בגרון".

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כאמור, היועץ המשפטי לממשלה לשעבר, אביחי מנדלבליט, הגיע היום ליום השני בעדותו במשפט נתניהו.

במהלך הדיון ארע ויכוח חריג בין חדד לתובעת תירוש שהוביל להפסקת הדיון.

‏חדד האשים: לקחו יועץ משפטי והפילו אותו בפח. אני לא אעזוב את הפרקליטות, כי היא זו שהגישה את התיק הזה. אני מבין את המצוקה,יושבת כאן מישהי שזה תיק חייה.

‏תירוש: חיי זה המשפחה שלי! כולנו פרקליטים שעושים את עבודתם. הפרקליטות לא נאשמת כאן! חוצפה!