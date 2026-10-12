"השפלה של מיליונים": נתניהו יוצא נגד הסרטון הגזעני

נתניהו ( יונתן זינדל/פלאש90 )

אשת העסקים והפובליציסטית, גלית אלבין, לעגה באופן בוטה למזרחים שמצביעים למפלגת הליכוד וכינתה אותם בגינויים גזעניים ומשפילים, ראש הממשלה נתניהו תקף את הדברים. בראיון שקיים איתה אבי שושן סיפקה אלבין מספר התבטאויות משפילות ומזלזלות כנגד מזרחים מצביעי ימין. בין היתר כינתה אותם "עדר שלם", השתמשה בכינוי הגנאי 'ביבסטים' כמילה מקבילה אל מזרחים.

במהלך הראיון גם תקפה מזרחים מצביעים ימין ושאלה בתוקפנות "אין קשר בין היד ששמה פתק לבין המח?".

ראש הממשלה עצמו לא נשאר שקט מול הדברים, והגיב להם ברשתות החברתיות בפוסט בו כתב: "הזדעזעתי ולצערי לא בפעם הראשונה, ההתנשאות וההשפלה של מיליוני ישראלים שמצביעים לימין בישראל היא לא פחות מדוחה. אחי ואחיותיי היקרים - התשובה שלנו לגזענות הזאת תהיה בקלפי".