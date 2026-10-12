המשנה לפרקליט המדינה לשעבר זועם: למה זימנו את מנדלבליט עכשיו?! 

עו"ד יהודה שפר, המשנה לפרקליט המדינה לשעבר, התייחס היום (שני) לעדותו של היועמ"ש לשעבר, אביחי מנדלבליט, וזעם על התזמון של הזימון.
בדבריו כתב שפר: "מדוע זימנה ההגנה את מנדלבליט לבית המשפט ערב הבחירות? מבחינה משפטית אין ערך רב לעדותו. הוא העיד שנתן הסכמתו לחקירה ב-3 התיקים ולא נראה שתקלות בחקירת המשטרה ככל שארעו יביאו לביטול האישום. מה כן?"
פה רמז שפר שמא אולי יש ניסיון לצוות ההגנה, להשפיע על הבחירות הקרובות, דרך המאבק הישן על מערכת המשפט: "אולי יש כאן ניסיון להשתמש בעדות לצורך פוליטי ציבורי כדי להכשיר את הלבבות לאפשרות של חנינה מיד לאחר הבחירות כחלק ממאמץ של הנשיא להביא להקמת ממשלה?", אמר שפר.
עוד הוסיף שפר: "הבוקר נחשפת מזימת ההגנה, נסיון סרק להאשים את הפרקליטות שהוליכה שולל כביכול את מנדלבליט. איך כל זה קשור לראיות להוכחת אשמת נתניהו? לא קשור. אבל יכול ליצור אוירה שתצדיק חנינה של הרצוג אחרי הבחירות. האם בית המשפט יאפשר את הקרקס הזה? על פי ניסיון העבר כנראה שכן".
ד מ ג ו ג!והמשפט שמנדלבליט תפר לא פוליטי??משפט תפור ש ה ת ר ס ק עם על כתבי האישום וה"שוחד" שהשופטים ביטלו פעמיים! במנדלבליט לא היה צריך להגיע לשלב ה"עדות", אלא לפני שנים - לעמוד לדין עם יתר אדריכלי ניסיון ההפיכה הזה שלפי החוק הוא בגידה!!