המשנה לפרקליט המדינה לשעבר זועם: למה זימנו את מנדלבליט עכשיו?! 

עו"ד יהודה שפר, המשנה לפרקליט המדינה לשעבר, התייחס היום (שני) לעדותו של היועמ"ש לשעבר, אביחי מנדלבליט, וזעם על התזמון של הזימון.

בדבריו כתב שפר: "מדוע זימנה ההגנה את מנדלבליט לבית המשפט ערב הבחירות? מבחינה משפטית אין ערך רב לעדותו. הוא העיד שנתן הסכמתו לחקירה ב-3 התיקים ולא נראה שתקלות בחקירת המשטרה ככל שארעו יביאו לביטול האישום. מה כן?"

‏פה רמז שפר שמא אולי יש ניסיון לצוות ההגנה, להשפיע על הבחירות הקרובות, דרך המאבק הישן על מערכת המשפט: "אולי יש כאן ניסיון להשתמש בעדות לצורך פוליטי ציבורי כדי להכשיר את הלבבות לאפשרות של חנינה מיד לאחר הבחירות כחלק ממאמץ של הנשיא להביא להקמת ממשלה?", אמר שפר.