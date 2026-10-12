סערה בעולם הכדורגל: שחקן עבר נקשר לפרשה חמורה

הטיית משחקים בליגת העל ( עיבוד תמונה AI ג'מיני )

כדורגלן לשעבר נמצא בין החשודים בחקירה פלילית רחבת היקף שנחשפה הבוקר (שני), כך דווח בוואלה. בשלב זה זהותו של כדורגלן העבר טרם פורסמה, וגם חלקו המדויק באירועים הנחקרים אינו ידוע. עם זאת, מדובר בפרשה חמורה שבמסגרתה נעצרו 17 חשודים ושבעה נוספים עוכבו לחקירה.

על פי הדיווח, שמו של כדורגלן העבר נקשר לחקירה שמנהלת היחידה הארצית לחקירות הונאה בלהב 433. בשלב זה לא פורסם אם הכדורגלן נמנה עם העצורים או עם המעוכבים, ולא נמסרו פרטים על העבירות הספציפיות המיוחסות לו. החקירה עוסקת בחשדות לשוחד ולהתערבות פסולה במכרזים ברשות מקומית. לפי החשד, אנשי עסקים העבירו כספי שוחד, בעיקר במזומן, במטרה לקדם זכייה במכרזים בשווי כספי גבוה. אחד ההיבטים החמורים שנבדקים בפרשה הוא החשד למעורבותם של גורמים עברייניים, שלפי החשד איימו על מתחרים במכרזים. מדובר בחשדות שטרם הוכחו, ובשלב זה לא ידוע אם לכדורגלן העבר מיוחסת מעורבות בהיבט זה של החקירה.

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הפרשה שבמסגרתה הוזכר הכדורגלן היא חקירת השחיתות בעיריית כפר סבא, שבה נעצרו גם ראש העיר רפי סער, רעייתו ומנכ”ל החברה הכלכלית. החוקרים בודקים חשד למנגנון שוחד שבמסגרתו הועברו מאות אלפי שקלים לבני הזוג.

לצד זאת, נבדק חשד כי רעיית ראש העיר התערבה בהחלטות ניהוליות, במינויים ובפיטורים, ופעלה לקידום אנשי עסקים.

אלא שבנוגע לכדורגלן עצמו, הפרטים עדיין מוגבלים. זהותו לא נחשפה, לא פורסם מה הקשר שלו לגורמים המרכזיים בפרשה ולא הובהר איזה תפקיד, אם בכלל, מילא במנגנון החשוד