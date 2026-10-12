מחכים לקולות החיילים: כך צה"ל נערך ליום הבחירות 

ארכיון ( מיכאל גלעדי/פלאש 90 )

בחירות בצל מלחמה: בצה"ל נערכים לקיום הבחירות לכנסת ה-26, שיתקיימו "תוך מציאות מבצעית מאתגרת". האתגר המרכזי של הצבא הפעם הוא להבטיח כי כלל המשרתים יוכלו לממש את זכותם ולהצביע - כשלראשונה, ההצבעה תתבצע גם תוך כדי חציית גבולות בינלאומיים.

על פי התכנון, ההצבעה המוקדמת בצה"ל תתחיל בערב ה-20 באוקטובר, כשהיא תימשך 7 ימים ותגיע לשיאה ביום הבחירות הכללי ב-27 באוקטובר. במסגרת כך, מאות קלפיות נייחות וניידות יופעלו בכל מקום בו יימצאו משרתים בסדיר ובשירות מילואים פעיל.

הקלפיות הניידות יעברו בין מספר יחידות בהתאם ללוח זמנים שנקבע מראש, ועדת הקלפי תלווה על ידי קצין או נגד חמוש אשר דואג לאבטחתה. במעבר בין יחידות, המכסה המשני של הקלפי נשאר נעול. לחיילים תהיה את האפשרות להצביע בקלפי צבאית או בקלפי אזרחית. בשני המקרים, הבחירה תהיה באמצעות מעטפות כפולות - זאת על מנת לוודא שהמצביע הוא בעל זכות הצבעה ושהוא מצביע רק פעם אחת.

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בצה"ל אמרו כי אל״ם ורד בן יהודה מונתה לקצינת הבחירות בצה״ל, זאת בנוסף לתפקידה כראש מרכז תעסוקת עובדי צה״ל. תפקיד מערך הבחירות הוא לאפשר את קיום ההצבעה ולשמור על תקינות ההליך - ולא לעסוק בתוכן הפוליטי או בעמדות של המצביעים. עוד הובהר כי הבחירות בצה״ל מתקיימות תוך שמירה על אופיו הממלכתי של צה״ל ושמירת צה״ל מחוץ לשיח הפוליטי.

בניהול מערך הבחירות בצה"ל בתקופה זו ייקחו חלק מאות קציני בחירות וכ-3,000 חיילים שהוכשרו לשמש כחברי ועדות קלפי. הקלפי מנוהלת על ידי ועדה שעוברת הכשרה ומכירה את הנהלים והכללים הנדרשים לניהול ההצבעה. ועדת הקלפי כוללת ארבעה חברי ועדה המשרתים בצה"ל.