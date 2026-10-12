איראן מודיעה: " ארה"ב משקרת, אבל המו"מ נמשך"

דובר משרד החוץ האיראני יצא בהצהרה בכל הנוגע למצב במצר הורמוז ובמזרח התיכון, במהלך דבריו חשף כי המו"מ בין הצדדים נמשך אך גם טען כי ארה"ב משקרת לעולם.

איסמעיל בגאי, דובר משרד החוץ, יצא בהצהרה לוחמנית ועדכן על התקדמות המו"מ בין הצדדים, כאשר על פי בגאי: "בשלב הזה השיחות נמשכות באופן לא ישיר, על ידי מדינות מתווכות", זה בקשר למשא ומתן עם ארה"ב.

בנוסף, טען בגאי כי ארה"ב 'משקרת לעולם' על כוחה של איראן, ועל אחיזתה במצר הורמוז, כאשר לדבריו המאמצים האיראניים גורמים נזק לא מבוטל, שאותו ארה"ב מתאמצת להסתיר.

"הטענות של האמריקאים אינן תואמות כלל את מה שאנו רואים בשטח. הם יכולים להמשיך לומר שהמיצר בהורמוז כבר לא משנה ושהאיראנים איבדו את מינוף שלהם. נמשיך לעשות מה שאנו עושים. אני לא חושב שהשווקים יקדישו תשומת לב רבה לטענות כאלה".

בגאי סיים את דבריו בעקיצה לעסקה האחרונה שסגר טראמפ, עם פוטין, שכללה מחירת מאות אלפי חביות סולר והתבדח: "אם המצר פתוח, למה ארה"ב רצה לרוסיה שתפטור את בעיות הסולר שלה?"