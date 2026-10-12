יאיר נתניהו מופתע: "הייתי בטוח שהשמאל יירגע"

יאיר נתניהו, בנו של ראש הממשלה נתניהו, השיב אש היום (שני) למחנה השמאל, לאחר שביממה האחרונה ובעקבות הדלפות ההודעות מחשבון הווטסאפ של יונתן אוריך - שמו שוב עלה לכותרות ורבים תקפו אותו.

בדבריו אמר נתניהו: "האמת הייתי בטוח שאחרי שנחשף שהאיראנים שלחו חוליה לרצוח אותי, השמאל יירגע עם ההסתה שלו נגדי. כלום, אפס אמפתיה, המשיכו להסית נגדי בכל הכוח ולהצטער שהרצח לא הצליח. מחנה אלים, גס, משוגע, חסר גבולות ואנושיות".

בנוסף, ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, דיבר בראיון אצל רוני קובן על נתניהו הצעיר ואמר עליו: "הוא אדם בזוי שעומד לצד אביו בראש מכונת רעל נוראית".

יאיר הגיב לכך ומסר: "איפה נשמע דבר כזה, שפוליטיקאי אחד , מטנף על בנו של פוליטיקאי אחר, שבועיים אחרי שנחשף שניסו לרצוח אותו האיראנים, וכל זה בערוץ במימון משלם המסים הישראלי, וזה עובר לו חלק?! האם שמעתם אי פעם את אבא שלי מטנף על בנו או בתו של אחד היריבים הפוליטיים שלו? איזה אשפה".