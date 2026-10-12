"שוטרים היו צריכים להגיע לדוכן העדים ולעצור את מנדלבליט"

‏עו"ד גיא בוסי התייחס היום (שני) ברדיו 'גלי ישראל' לעדותו של היועמ"ש שלעבר אביחי מנדלבליט, וטען כי במדינה מתוקנת היו צריכים לעצור אותו באופן מיידי.

"היועץ המשפטי לממשלה מודה בקולו שהתבצעו פעולות עברייניות חמורות. יתר על כן, הוא מודה שהוא לא קרא את הטקסט. אם היינו במדינה מתוקנת, אתמול שוטרים היו מגיעים לדוכן העדים, עוצרים את מנדלבליט יחד עם יהודית תירוש", תקף בוסי.

עוד הוא הוסיף ואמר: "הם מסתירים מבית המשפט ארבע שנים שמנדלבליט ידע על התרגיל של ניר חפץ. ויהודית תירוש אמרה שהיא לא יודעת. עמית חדד מוציא להם את המסמך שמראה שכל האנשים האלה היו בישיבה, אומר שמנדלבליט ידע בזמן אמת, ויהודית תירוש ידעה בזמן אמת.

אנשים כאלה שיודעים על תרגילי מאפיה בפרקליטות, מקומם בחדרי חקירות! לעצור אותם לחקירה. אתם קולטים? כדי להפיל ראש ממשלה, הם הסכימו לעשות תרגיל אינטימי, גילו על התרגיל האינטימי ואמרו: 'לא לא, יותר חשוב להפיל את ראש הממשלה מאששר לחקור מי אשם".