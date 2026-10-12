פרופ' יובל אלבשן מעריך: זה מה שיקרה עם משפט נתניהו

פרופסור יובל אלבשן, התראיין היום (שני) ברדיו 'גלי ישראל' והתייחס לעדותו הדרמטית של היועמ"ש לשעבר אביחי מנדלבליט, שהודה כי נעשו פעולות בתיק נתניהו ללא ידיעתו.

אלבשן העריך כי למרות העדות, הוא לא מעריך כי כתב האישום נגד נתניהו יתבטל. "ברגע שיבטלו את כתב האישום על דברים כאלה, המשמעות היא למעשה הרשעה מוחלטת של כל מנגנון התביעה, מהמשטרה ועד ליועץ המשפטי לממשלה. אני לא רואה אותם עושים את זה. זה הסיפור. המערכת לא תעמוד בזה", אמר אבשן.

עוד הוא הוסיף: "עכשיו אתה יכול לשאול: 'אז מה זה אומר? על גבו של נאשם - יותר חשובה המערכת?' התשובות הן בגדול הרבה פעמים כן. לא נעים להגיד את זה כפרשן משפטי, לא נעים ללמד את זה כמרצה לתורת משפט, אבל זה קורה בהרבה מקרים שהמערכת שוקלת שיקולים אחרים ולא רק כמו שאנחנו מדמיינים בספרים.

‏המערכת הרשתה לעצמה לעשות דברים שהשערות סומרות. המערכת היא מערכת בעייתית, נקודה. יש בה מקומות של ריקבון, אין ספק. אנחנו שוב לומדים שכוח שאין עליו בקרה הוא כוח שיכול לרדת לשחיתות. אתה שואל אותי האם זה יוביל לזיכוי מהדהד? אני לא חושב".