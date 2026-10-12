יום הולדת שמח: עשרה דברים שלא ידעתם על מירי בוהדנה

היא התחילה את דרכה על במת מלכות היופי ב-1995, הפכה תוך זמן קצר לאחת הדוגמניות המצליחות בישראל, ומשם כבשה בסערה את המסך הקטן כשחקנית ומנחת טלוויזיה אהובה. אבל מאחורי החיוך הנוצץ והקריירה המפוארת של מירי בוהדנה, מסתתרת אישיות מרתקת עם לא מעט תחביבים מפתיעים ועולם פנימי עשיר. לכבוד יום הולדתה, אספנו 10 עובדות שווה להכיר על הכוכבת שלא מפסיקה להתחדש.

1. השורשים בדרום

מירי בוהדנה נולדה וגדלה בשדרות למשפחה ממוצא מרוקאי. הזיקה שלה לדרום והחום המשפחתי שליווה אותה בילדותה נחשבים לחלק מרכזי בעיצוב אישיותה והאופי החם והנגיש שלה.

2. המקפצה: מלכות היופי 1995

הפריצה הגדולה שלה לתודעה הציבורית הייתה בשנת 1995, כשהשתתפה בתחרות מלכות היופי ונבחרה ל"נערת ישראל" (הסגנית הראשונה). בעקבות הזכייה ייצגה את ישראל בתחרות "מיס עולם" והגיעה למקום החמישי והמכובד.

3. מותג דוגמנות בינלאומי

בעקבות ההצלחה בתחרויות היופי, בוהדנה הפכה לאחת הדוגמניות העסוקות והמבוקשות בישראל. לאורך השנים הובילה קמפיינים נחשבים של מותגי אופנה, טיפוח ותכשיטים מובילים, ודיגמנה גם מעבר לים.

4. המעבר המצליח למסך הקטן

בוהדנה לא הסתפקה בעולם הדוגמנות וביצעה מעבר חלק ומצליח למשחק והנחיה. היא ככבה בסדרות דרמה ובידור פופולריות, בהן "סיטי טאוור", "אהבה מעבר לפינה" והפכה לפנים מוכרות בכל בית בישראל.

5. שופטת ומנחה אהובה

בשנים האחרונות ביססה את מעמדה כמנחת טלוויזיה מובילה. אחד מתפקידיה הבולטים והזכורים ביותר היה הנחיית ריאליטי הבישול המצליח "משחקי השף", שם הביאה למסך שילוב של מקצועיות, חום ואמפתיה למתמודדים.

6. אהבה גדולה לסוסים

מעבר לעולם הזוהר, לבוהדנה יש תשוקה עמוקה לרכיבה על סוסים. היא עוסקת ברכיבה אומנותית (דרסאז') באופן מקצועי ואף משתתפת בתחרותיות, ומעידה שהחיבור לבעלי החיים מעניק לה שקט ואיזון.

7. נפש של אמנית: ציור ופיסול

פרט נוסף ופחות מוכר על בוהדנה הוא האהבה שלה לאמנות פלסטית. בזמנה הפנוי היא עוסקת בציור ובפיסול, ומשתמשת ביצירה כאמצעי לביטוי עצמי והרפיה מחוץ לאור הזרקורים.

8. המשפחה

בוהדנה מתחזקת זוגיות ארוכת שנים ויציבה עם איש העסקים בבו קובו. השניים מגדלים יחד את ששת ילדיהם (שלושה ילדים משותפים לצד ילדיו של קובו מנישואים קודמים) ושומרים על פרטיות המשפחה במידת האפשר.

9. פעילות למען הקהילה

לאורך השנים מקפידה בוהדנה להירתם למען מטרות חברתיות וקהילתיות. היא משתתפת באופן קבוע בימי התרמה, פרויקטים למען נוער בסיכון ויוזמות למען רווחת בעלי חיים.

10. שמירה על אורח חיים בריא

לצד סדר יום עמוס, בוהדנה מקפידה על שגרת אימונים ספורטיבית כוללת, תזונה מאוזנת ואורח חיים בריא – מה שמשתקף היטב באנרגיות הגבוהות ובמראה הצעיר שהיא שומרת עליו לאורך השנים.