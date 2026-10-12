בנט במתקפה חריפה נגד דרעי: "אין לו אלוהים"

נפתלי בנט ( מרים אלסטר\פלאש 90 )

ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט תקף היום (שני) בחריפות את יו"ר ש"ס אריה דרעי, זאת בעקבות דבריו אמש בהם התחייב להעביר תקציבים נוספים לציבור שאינו מתגייס לצה"ל. "אתמול דרעי עוד פעם אמר שהוא יביא עשרות מיליארד שקל לציבור המשתמט. אין לו אלוהים" אמר בנט בוועידת ynet. "בתקופה הזאת, כשהחיילים נטחנים, הוא מדבר על העברת עוד כספים למשתמטים. לכן נעשה מהפכה. ניקח את הכסף מהמשתמטים ונעביר למשרתים".

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לדבריו, "בגלל קצב הגידול אוכלוסיה של אחינו החרדים, אם בארבע השנים הקרובות אנחנו לא מפרקים את המדינה החרדית האנטי-ציונית שקמה בתוך מדינת ישראל, אין לנו מדינה. המיסים יעלו. בסוף החרדים הם אחים של כולנו, הם חלק מהמדינה, ויש תהליכים הדרגתיים שלהם להשתלב בצבא, בשוק העבודה. התהליכים הם בדיוק הפוכים כרגע".