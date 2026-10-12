הזוג הכי פופולרי בתקשורת הישראלית בדרך לפרידה: "לא יכול לשדר איתך יותר"

האם תוכנית האקטואליה היומית והמדוברת ברדיו 103FM בדרך לסיומה? במהלך שידור תוכניתם הבוקר (שני) דנו ינון מגל ובן כספית באפשרות של פירוק השותפות התקשורתית, והודו כי ייתכן שהגיעו לסוף הדרך המשותפת.

מגל פתח ואמר: "נראה לי שמיצינו את העניין. בוא, עד הבחירות אף אחד לא יחתוך, כי צריך לעשות את העבודה. אבל בוא, אני כבר לא מרגיש שאני יכול לשדר עם בן אדם כמוך. כל הבייס אומר לך אל תשדר עם אדם כמוני. נעשה את הבחירות, נראה מי מנצח ונעשה חושבים אם אנחנו מחז"לשים את האירוע. לא?".

בן כספית הפתיע והסכים עם דבריו של שותפו לאולפן: "זה מצחיק. זה בדיוק הסיכום שסיכמתי לפני כמה חודשים עם המנכ"ל. תראה איך הדברים קורים בסוף ומסתדרים. הייתה פה תקופה שעזבתי, היו לי בדיוק את ההרהורים האלה, וסיכמנו שנגיע לבחירות ונעשה חושבים. התפרצת לדלת מאוד פתוחה".

מגל הגיב וקבע: "אני חושב שהגענו לפרקנו", וכספית השיב: "כן, חבל שהגענו לפרקנו מאוחר כל כך".