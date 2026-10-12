"צמתי ועשיתי כל חג": בוי ג'ורג' על הקשר החזק שלו ליהדות

כוכב הפופ והאירוויזיון הבריטי וסולן להקת "קאלצ'ר קלאב", בוי ג'ורג', סיפק גילוי מפתיע ומחמם לב בראיון לחדשות 12, כשהתייחס לסטייל האופנתי האייקוני שלו ולזיקה הקרובה שלו למסורת היהודית.

אחד המאפיינים הבולטים ביותר בהופעתו החיצונית של הזמר לאורך השנים הוא אוסף הכובעים המרשים שלו, אך מעטים ידעו מהיכן הגיעה ההשראה המקורית. "הייתי רואה את היהודים החסידים וחשבתי שהם נראים מהמם, הבגדים שלהם והכובעים", נזכר ג'ורג'. "אחת הסיבות שקניתי את הכובע הזה היא כי חשבתי שזה מראה מיוחד".

מעבר לאופנה ולסטייל, האמן הבריטי חשף קשר הדוק וארוך שנים עם הקהילה והמנהגים היהודיים, שנמשך כבר כארבעה עשורים: "יש לי המון חברים יהודים, היו לי מאז שהייתי ילד, שאני רואה בהם משפחה. לא רק אנשים שעבדתי איתם, אנשים שפשוט הכרתי כל חיי".

ג'ורג' שיתף כי לא מדובר רק בקשר חברתי, אלא במעורבות פעילה של ממש במסורת ובחגים: "הייתי בהרבה ארוחות שבת ועשיתי כל חג יהודי אפשרי במשך 40 שנה. צמתי, עשיתי הכול".