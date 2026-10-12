עופר וינטר שם סוף לשמועות: "זה לא יקרה בשום מצב"

( אבשלום ששוני / פלאש90 )

תא"ל במיל' עופר וינטר, יו"ר מפלגת "עמך ישראל", שולל על הסף כל אפשרות להצטרפות לממשלה בראשות גוש האופוזיציה. בדברים שאמר בוועידת "האנשים של המדינה" של ynet ו"ידיעות אחרונות", התייחס וינטר לתרחיש שבו המנדט להרכבת הממשלה יוטל על פוליטיקאי מ"גוש השינוי", או לאפשרות שיוצע לו להצטרף לקואליציה בראשות אביגדור ליברמן או גדי איזנקוט.

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"הממשלה הזאת לא טובה לישראל, אבל אין קונסטלציה", הבהיר וינטר בדבריו. "כי גדי (איזנקוט) הוא שמאל, עם יאיר גולן והערבים - זו לא אופציה בשבילי. זו ממשלה שמסוכנת למדינת ישראל".

בהמשך בדבריו קרא וינטר למנהיגי המערכת הפוליטית להניח בצד את השיקולים האישיים: "אני אומר שהגיע הזמן להתעורר, תפסיקו את המאבקים האישיים שלכם, תפסיקו את האגו". וינטר התייחס גם למעמדה של מפלגתו בסקרים וללחצים המופעלים עליה, וציין כי "מפחדים מאיתנו מכל הצדדים ולכן יש להם אינטרס שלא נעבור".