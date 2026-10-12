משעשע: אחמד טיבי מבקיע גול בטדי נגד סמוטריץ' ובן גביר. צפו

ח"כ אחמד טיבי פרסם אמש (ראשון) סרטון בחירות שנוצר בבינה מלאכותית, אשר מציג את טיבי במשחק כדורגל, כשהוא מבקיע שער נגד השרים איתמר בן גביר ובצלאל סמוטריץ' שניסו לעצור אותו. יש לציין כי טיבי לא הכניס בסרטון את סימון ה-AI הנדרש על ידי ועדת הבחירות המרכזית.

הסרטון מראה את טיבי מכדרר את הכדור כשבן גביר וסמוטריץ' ניצבים נגדו, ולבסוף בועט לשער. בסיום הסרטון, אחרי ה"גול" של טיבי, נראה ראש הממשלה בנימין נתניהו צופה מאוכזב ביציע של אוהדי בית"ר ירושלים.