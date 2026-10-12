ליאור שליין מפתיע: "אני מצטער שלא למדתי גמרא"

איש התקשורת והסאטיריקן ליאור שליין, הידוע בעמדותיו החילוניות והחדות, סיפק וידוי יוצא דופן במהלך השתתפותו בפודקאסט של הסטנדאפיסט בן בן ברוך.

במהלך השיחה התייחס שליין לשורשיו המשפחתיים ולתפיסת העולם האמונית לאורך ההיסטוריה, כשאמר: "אני מניח שאי שם במשפחה שלי היו גם כאלה (רבנים). הייתה תקופה שבני אדם לא ידעו למה הכפר הזה נשרף וההר געש הזה התפוצץ והיו צריכים להפיל את זה על מישהו, אז אלוהים היה רומן זדורוב של התקופה".

לצד ההשוואה המושחזת והפרובוקטיבית, שליין הפתיע כשהביע חרטה על כך שלא נחשף מספיק לטקסטים התלמודיים במהלך חייו: "אני אגב מצטער על זה שלא למדתי גמרא, כמו שאני מצטער שלא למדתי עוד דברים אחרים".

דבריו של שליין מציגים מורכבות מעניינת: מחד, ביקורת סאטירית נוקבת על המקור ההיסטורי של האמונה הדתית, ומאידך — הערכה לידע ולעולם הלימוד היהודי כחלק מהשכלה רחבה שאותה היה שמח לרכוש.