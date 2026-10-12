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אאוץ׳: ״העונש״ של ג׳רי סיינפלד לתומכת פלסטין

מפגינה פרו-פלסטינית קטעה את הופעתו של ג'רי סיינפלד בשיקגו והאשימה אותו בהתעלמות מנרצחים בעזה. היא לא ציפתה לתשובה הצינית שהיא קיבלה

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ג'רי סיינפלד ((צילום: שטארסטוק))

מפגינה שקטעה את הופעת הסטנד-אפ של ג'רי סיינפלד בשיקגו הטיחה בו האשמות קשות על רקע הלחימה בעזה. הקומיקאי היהודי, שלא נשאר חייב, ענה לה בציניות חריפה – והבטיח להחזיר לה את עלות הכרטיס בדרך מקורית במיוחד.

מחאות וקריאות גנאי נגד ג'רי סיינפלד על רקע תמיכתו הבלתי מסויגת בישראל הפכו לחלק מהמציאות החדשה של הקומיקאי היהודי-אמריקאי מאז אירועי 7 באוקטובר. בסוף השבוע האחרון הגיעה המחאה גם להופעת הסטנד-אפ שלו בשיקגו, כאשר מפגינה מהקהל קטעה את המופע באמצע והטיחה בו האשמות קשות.

בתיעוד שהופץ ברשתות החברתיות נראית האישה כשהיא צועקת לעבר סיינפלד: "22 אלף פלסטינים שהם ילדים נהרגו עכשיו בכספי המסים שלנו, ואתה מספר בדיחות?".

סיינפלד, הידוע בתגובותיו המהירות והחדות על הבמה, בחר שלא להתרגש והשיב לה בציניות מקצינה: "אני גזען, זה רצח עם – ואני בעד זה". בזמן שצוות האבטחה פעל להוצאת המפגינה מהאולם, סיינפלד הוסיף בצעקה לעברה: "אני אברר כמה עלה הכרטיס שלך – ואני אשלח את הכסף הזה לישראל".
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