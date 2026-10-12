רביב דרוקר מתוסכל ממועמד השמאל: "הקמפיין שלו נכשל"

רביב דרוקר ( יונתן זינדל/פלאש90 )

ביקורת נוקבת מתוך מחנה השמאל-מרכז על התנהלותו של מנהיג מפלגת "ישר!", הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט: העיתונאי והפרשן רביב דרוקר מפרסם טור נוקב בעיתון 'הארץ', שבו הוא מותח ביקורת חריפה על אופן ניהול קמפיין הבחירות של איזנקוט ומגדיר אותו כמעט כמשותק.

בטורו מציין דרוקר כי הפחד מביצוע טעויות הוביל לכך שקמפיין איזנקוט הפך לשקט מדי. "ספק אם הציבור הרחב יודע להגיד מה בדיוק המסר המרכזי של הקמפיין", כותב דרוקר, ומפנה אצבע מאשימה גם לעברו של מנהל הקמפיין, דובר צה"ל לשעבר רונן מנליס, אשר "מעולם לא ניהל קמפיין בחירות". דרוקר מדגיש כי השילוב של כל הגורמים הללו הביא לכך שגם כעת, שבועיים בלבד לפני הבחירות, המסר המרכזי של המועמד עדיין אינו נהיר לציבור. עוד מתאר דרוקר כי בשבועות האחרונים נרשמו מספר אירועים שבהם תגובת הקמפיין הייתה איטית, חסרת דמיון והשראה. לדבריו, חלק מן הבעיה טמון במגבלותיו האישיות של איזנקוט כמועמד פוליטי.

עוד באותו נושא הפרשן הבכיר בטוח: אם זה קורה הניצחון של איזנקוט מובטח חדשות סרוגים

"הופעותיו הפומביות של איזנקוט לא טובות", מציין דרוקר. "הפחד של הקמפיין מאיזו חצי פליטת פה הוא גדול כל כך, עד שראש הממשלה נתניהו נמצא כל הזמן בהתקפה ומצליח לקבוע לא פעם את סדר היום, בשעה שהצד השני עוד מתלבט איך בדיוק צריך לנהוג".

לסיכום קובע דרוקר כי הכשל המרכזי של המטה הוא בחוסר ההצלחה להציג את המועמד לציבור הרחב: "מעל לכל, הקמפיין נכשל בהכרה של איזנקוט לציבור. הציבור הישראלי יודע עליו מעט מאוד".