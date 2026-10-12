בתו של ליברמן מודה: "שיגעון, זה נראה לי מטורף"

ראש מפלגת 'ישראל ביתנו' אביגדור ליברמן, שיתף היום (שני) קטע מפודקאסט שקיים יחד עם בתו הדתייה מיכל, שם הם מדברים כיצד הם שמרו על קשר טוב באותו הבית, כשהוא חילוני והיא דתייה.

תחילה אמרה מיכל: "מתפעלים ומתרגשים ולא מבינים את העובדה שאנחנו חיים בבית דתי-חילוני". מיכל שחזרה קטע מילדותה: "באתי אליך ולאמא ואמרתי לכם שאני מבקשת שהבית יהיה בו כשרות ושנשמור שבת עד כמה שאפשר. פתאום זה נראה לי מטורף לגמרי", הודתה מיכל והוסיפה: "ילד בן 13 מגיע אליך בבקשה כזו, זה שיגעון".

ליברמן מצידו השיב: "אנחנו מאוד מאמינים בעיקרון הזה של 'חיה ותן לחיות'. מעולם לא הפריע לנו חרדים, דתיים, כיבדנו את הבקשה שלך כמו בקשה של כל אדם בוגר ואני יכול להגיד שאני לא מצטער על זה לרגע. זו גישה לחיים".

ליברמן הוסיף ושיתף כי יש לו חברים דתיים, חילונים והם תמיד מסתדרים אחד עם השני.