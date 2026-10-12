מנדלבליט מתנער בעדותו: "אני מאוד אופתע אם זה נכון"

אביחי מנדלבליט ( אבשלום ששוני/פלאש90 )

היועץ המשפטי לממשלה לשעבר, אביחי מנדלבליט, הגיע היום (שני) ליום השני בעדותו במשפט נתניהו.

‏עו"ד עמית חדד: אני חושב שהפילו אותך בפח, דברים שלא גולו לך. מנדלבליט: אתה טוען שבמזיד התביעה הסתירה ממני דברים. התביעה ליוותה את התיקים האלה. חדד: אתה תסיק בסוף את המסקנה. אני אניח לך את העובדות. מנדלבליט: הפרקליטות הייתה ידי הארוכה. אני מאוד אופתע אם זה נכון. יש לי אמון מלא בתביעה, כולל האנשים שיושבים פה. ‏לאחר מכן ארע ויכוח חריג בין חדד לתובעת תירוש שהוביל להפסקת הדיון. ‏חדד האשים: לקחו יועץ משפטי והפילו אותו בפח. אני לא אעזוב את הפרקליטות, כי היא זו שהגישה את התיק הזה. אני מבין את המצוקה,יושבת כאן מישהי שזה תיק חייה. ‏תירוש: חיי זה המשפחה שלי! כולנו פרקליטים שעושים את עבודתם. הפרקליטות לא נאשמת כאן! חוצפה!

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אמש בחקירה שבוצעה על ידי עו״ד עמית חדד, פרקליטו של נתניהו, הודה מנדלבליט כי נעשו פעולות פסולות בתיק ואף הבהיר כי הוא לא ידע על חלק מפעולות החקירה הלא חוקיות שנעשו.

מנדלבליט מתח ביקורת חריפה על חוקרי המשטרה שחקרו את התיקים בשלושה נושאים: האחד - האזנת סתר של נתן אשל.

השני – שימוש נקודתי בטכנולוגיות בסגנון פגסוס, עליה אמר היועץ שלא ידע על כך, אולם בדיעבד לא רווה מכך נחת. הנושא השלישי שהיועץ מתח עליו ביקורת הוא תרגיל החקירה הבעייתי של המשטרה עם המקורבת של ניר חפץ - שהספיק לתקוף את החוקרים ולטעון כי הם העבירו תקופה קשה את משפחתו.

כשהיועץ משפטי לממשלה נשאל: "יש מקרים בדיעבד שלא אישרת", וחדד שאל: "גם דברים חמורים?", מנדלבליט אישר ואמר כי הדבר נכון.