משרד הבריאות באזהרה חמורה: לא לצאת מהבית; יש לסגור חלונות

משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה פרסמו הנחיות דחופות לציבור בעקבות ריכוזי בנזן חריגים שנמדדו בסמוך למתחם בתי הזיקוק (בז"ן) במפרץ חיפה.
בעקבות הממצאים, הורה משרד הבריאות, בהתייעצות עם המשרד להגנת הסביבה ובתיאום עם עיריית קריית אתא, על אי קיום לימודים ביממה הקרובה בתיכון החברתי ובבית הספר "ארזים" הסמוכים למתחם, והעברת התלמידים לאתרים חלופיים. בנוסף, המשרדים ממליצים לאוכלוסייה הכללית הנמצאת בטווח של עד קילומטר מבתי הזיקוק, ובפרט לילדים ולנשים בהריון, להימנע משהייה שלא לצורך באוויר הפתוח. לעובדים באזור התעשייה מומלץ לסגור חלונות ולהפעיל מזגנים.
הרקע לחריגות הוא עבודות תחזוקה תקופתיות ושיקום נזקים שנגרמו במהלך המלחמה, המתבצעות בימים אלו במתחם בז"ן. בעקבות עבודות אלו נמדדו במהלך סוף השבוע האחרון (9–10 באוקטובר 2026) ריכוזים חריגים מאוד של החומר המסרטן בנזן בתחנת הניטור הסביבתית הסמוכה לאזור התעשייה דשנים בקריית אתא (ניידת 4). בהמשך נמדדו ריכוזים גבוהים של בנזן גם בתחנת הניטור חיפה – משרד הרישוי הישן. בעוד הבוקר נרשמה ירידה זמנית בריכוזים, בשעות הצהריים שוב החלה מגמת עלייה.
לנוכח המצב, הורה המשרד להגנת הסביבה על הפסקה מיידית של עבודות התחזוקה במתחם, במסגרת שיחת בירור דחופה שקיים עם נציגי המפעל. המשרד דרש מהנהלת המפעל לתחקר את האירוע ולהגיש תוכנית מפורטת למניעת חריגות כתנאי לחידוש העבודות.
מהמשרדים נמסר כי תיערך הערכת מצב מחודשת בהתאם לממצאי הניטור העדכניים, והציבור יעודכן בהתאם. במקביל, במשרד להגנת הסביבה הדגישו כי הם ממשיכים לפעול ליישום החלטת הממשלה ותמ"א 75 להפסקת פעילות התעשייה הפטרוכימית במפרץ חיפה ולפיתוח סביבתי ירוק של האזור.