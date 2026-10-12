משרד הבריאות באזהרה חמורה: לא לצאת מהבית; יש לסגור חלונות

משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה פרסמו הנחיות דחופות לציבור בעקבות ריכוזי בנזן חריגים שנמדדו בסמוך למתחם בתי הזיקוק (בז"ן) במפרץ חיפה.

בעקבות הממצאים, הורה משרד הבריאות, בהתייעצות עם המשרד להגנת הסביבה ובתיאום עם עיריית קריית אתא, על אי קיום לימודים ביממה הקרובה בתיכון החברתי ובבית הספר "ארזים" הסמוכים למתחם, והעברת התלמידים לאתרים חלופיים. בנוסף, המשרדים ממליצים לאוכלוסייה הכללית הנמצאת בטווח של עד קילומטר מבתי הזיקוק, ובפרט לילדים ולנשים בהריון, להימנע משהייה שלא לצורך באוויר הפתוח. לעובדים באזור התעשייה מומלץ לסגור חלונות ולהפעיל מזגנים.

הרקע לחריגות הוא עבודות תחזוקה תקופתיות ושיקום נזקים שנגרמו במהלך המלחמה, המתבצעות בימים אלו במתחם בז"ן. בעקבות עבודות אלו נמדדו במהלך סוף השבוע האחרון (9–10 באוקטובר 2026) ריכוזים חריגים מאוד של החומר המסרטן בנזן בתחנת הניטור הסביבתית הסמוכה לאזור התעשייה דשנים בקריית אתא (ניידת 4). בהמשך נמדדו ריכוזים גבוהים של בנזן גם בתחנת הניטור חיפה – משרד הרישוי הישן. בעוד הבוקר נרשמה ירידה זמנית בריכוזים, בשעות הצהריים שוב החלה מגמת עלייה.