מתקפה מבית: עיתונאי חדשות 12 יוצא נגד עמית סגל

‏עיתונאי חדשות 12 יוסי מזרחי, יוצא היום (שני) בנחרצות נגד פרשן חדשות 12 עמית סגל.

נזכיר כי אמש הופצו צילומי מסך מחשבון הווצאפ של יונתן אוריך, יועצו של ראש הממשלה, ובהם הודעות והתכתבויות עם סגל. התקשורת סערה וטענה כי סגל משמש כיועץ פוליטי ולא ראוי להמשיך לשמש כעיתונאי - סגל מצידו השיב כי הוא מצטער לנפץ את הבועה, אבל כך העולם הזה עובד, זו הדרך לקבל מידע וכי כך הוא ועיתונאים אחרים עובדים מול כולם במפה הפוליטית.

מזרחי כתב: ״שקט הוא רפש. אני מוחה מחאה נמרצת על דברים שכתבו והציגו פרשנים. התעמולה הבוטה הזו לטובת צד אחד מביישת (לעניות דעתי הלא קובעת) את חברת החדשות״. הודעה זו הגיעה כאזכור להודעה אחת שכתב בעבר סגל, נגד ערד ניר. שמשדר אף הוא בחדשות 12.