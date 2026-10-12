דיווח: טראמפ איים להפסיק לספק נשק לאוקראינה

טראמפ וזלנסקי ( ג'ושוע סוקוף\שאטרסטוק )

המתיחות בין וושינגטון לקייב נמשכת: ממשל טראמפ איים כי יפסיק לספק לאוקראינה אמצעי לחימה אם היא לא תפסיק לתקוף את תשתיות האנרגיה של רוסיה. כך דווח הבוקר (שני) בעיתון "פייננשל טיימס" הבריטי. לפי הדיווח, ארה"ב העבירה מסר לאוקראינה בו הובהר כי הם נדרשים להספיק את התקיפות על בתי זיקוק הנפט ברוסיה. גורמים בכירים באירופה אמרו כי המסר כלל גם איום להפסיק את שיתוף המודיעין וכן להשעות את מנגנון מכירת הנשק האמריקני לאוקראינה במידה וקייב לא תעשה זאת.

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הדיווח הנוכחי מגיע אחרי שאתמול נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודיע על הגעה להסכם "הפסקת אש אנרגטית" בין רוסיה ואוקראינה, כשנטען כי שתי המדינות הסכימו להפסיק לתקוף את מתקני האנרגיה שלהן. למרות ההכרזה של טראמפ, רוסיה תקפה הלילה תחנות כוח בקייב ובחרקוב.

במקביל, ברוסיה ואוקראינה הכחישו כי הושג הסכם להפסקת אש. נשיא אוקראינה ולדימיר זלנסקי אמר זמן קצר אחרי פרסום ההודעה של טראמפ כי "אם הנשיא טראמפ סיכם על כך עם פוטין - שיגידו לנו בבקשה מתי הפסקת האש מתחילה. אנחנו מוכנים ונסכים לכך".