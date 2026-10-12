הפרשן הבכיר בטוח: אם זה קורה הניצחון של איזנקוט מובטח

במערכת הפוליטית נמשכים הקרבות הפנימיים בתוך גוש האופוזיציה, כאשר הראשים נלחמים זה בזה ופוגעים בסיכוייהם להשיג הכרעה ברורה בבחירות. במסגרת ניתוח של התנהלות הגוש שפרסם אבי סולומון באתר 'וואלה', מורטט כיצד בכירי האופוזיציה מנסים לבנות על אסטרטגיה שתשכפל את תוצאות מערכת הבחירות הקודמת, אך בסדר הפוך.

"יש באופוזיציה מי שבונה על תרחיש 2022 אז מרצ ובל"ד לא עברו, במהופך: אם שתי מפלגות בגוש הקואליציה לא יעברו את אחוז החסימה, זה מפתח הפלדלת לניצחון", מציין סולומון בניתוחו. "כל תרחיש אחר פותח לכל היותר דלתות פנימיות".