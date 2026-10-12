מועמד הדמוקרטים מבהיר: נתניהו יכול להיות אחד מ-3 דברים

במפלגת הדמוקרטים מבהירים קו תקיף וחד-משמעי מול האפשרות של שילוב ראש הממשלה בנימין נתניהו בממשלה עתידית בראשות מחנה האופוזיציה.
מועמד המפלגה לכנסת, יאיא פינק, דחה על הסף כל אפשרות שלפיה נתניהו יהיה שותף בקואליציה שיקימו, והתווה את האפשרויות שעומדות לטענתו בפני ראש הממשלה לאחר הבחירות.
"נתניהו יכול להיות אחד מ-3 דברים", הבהיר פינק בדבריו. "או לגלות למיאמי לשבת ליד הבן שלו, או להיות מבויש בביתו אחרי 7 באוקטובר, או ללכת לכלא – אם זה מה שהשופטים יגידו".
אני חקלאי מהעוטף שראה את החורבן בעיניים, מנהיג אמיתי לוקח אחריות ולא מוחק פרוטוקולים ביטחוניים, ביטחון ישראל מעל הכל