בצל תקיפות החות'ים: תוגברה האבטחה על יורש העצר הסעודי

סעודיה תחת מתקפה: האבטחה על יורש העצר הסעודי, מוחמד בן סלמאן, תוגברה באופן משמעותי בימים האחרונים - כך דווח הבוקר (שני) בעיתון "וול סטריט ג'ורנל". זאת על רקע התקיפות הנרחבות של החות'ים נגד סעודיה, בצל ההסלמה במלחמה בתימן.
לפי הדיווח, בן סלמאן בן ה-41 שוהה כעת בארמונות מבוצרים המצויידים בבונקרים, כשהוא נדרש לנוע בין הארמונות השונים בתכיפות. עוד נאמר כי יורש העצר מלווה בצוות אבטחה מיוחד, כששומרי הראש עברו סינון קפדני לפני שנבחרו. הופעתו הפומבית האחרונה של בן סלמאן הייתה ביום שלישי בשבוע שעבר, כשהוא תרם דם במסגרת מבצע תרומות לאומי שנערך ברחבי סעודיה.
כאמור, תגבור האבטחה מגיע על רקע ההסלמה במצב הביטחוני בסעודיה בעקבות תקיפות החות'ים מתימן. בימים האחרונים נרשמו לפחות שלושה תקיפות שבהם הופצץ שדה התעופה המרכזי של ריאד, כשבתקיפה הראשונה שלשום נהרגו לפחות 12 בני אדם, לצד מאות נוספים שנפצעו.
רק אתמול דווח על תקיפות נוספות על נמל התעופה הבינלאומי "המלך ח'אלד" בבירת סעודיה, כשנאמר כי אדם אחד נהרג ו-11 נוספים נפצעו. בעקבות התקיפות, טיסות רבות נאלצו לחוג באוויר למשך זמן רב לפני שהורשו לנחות בריאד, או הופנו לשדות תעופה חלופיים בזמן שכוחות הביטחון ביצעו הערכות נזק ובדיקות ביטחוניות.