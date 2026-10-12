בצל תקיפות החות'ים: תוגברה האבטחה על יורש העצר הסעודי

סעודיה תחת מתקפה: האבטחה על יורש העצר הסעודי, מוחמד בן סלמאן, תוגברה באופן משמעותי בימים האחרונים - כך דווח הבוקר (שני) בעיתון "וול סטריט ג'ורנל". זאת על רקע התקיפות הנרחבות של החות'ים נגד סעודיה, בצל ההסלמה במלחמה בתימן.

לפי הדיווח, בן סלמאן בן ה-41 שוהה כעת בארמונות מבוצרים המצויידים בבונקרים, כשהוא נדרש לנוע בין הארמונות השונים בתכיפות. עוד נאמר כי יורש העצר מלווה בצוות אבטחה מיוחד, כששומרי הראש עברו סינון קפדני לפני שנבחרו. הופעתו הפומבית האחרונה של בן סלמאן הייתה ביום שלישי בשבוע שעבר, כשהוא תרם דם במסגרת מבצע תרומות לאומי שנערך ברחבי סעודיה.