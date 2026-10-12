נתניהו בהלם: זה מספר המנדטים שבן גביר קיבל בסקרים הפנימיים

( יונתן זינדל, פלאש 90 )

במפלגת הליכוד מגבשים קמפיין ממוקד שמטרתו להחזיר מצביעים שעברו למפלגת עוצמה יהודית ולצמצם את כוחה, כך מדווחת אנה ברסקי באתר 'מעריב'. המהלך המתוכנן בליכוד יצא לפועל במקביל למאבק דומה שמנהלת מפלגת ש"ס, המבקשת אף היא להשיב אליה קולות שזלגו בשנים האחרונות לעבר איתמר בן גביר.

הרקע למהלך האסטרטגי מבוסס על נתוני סקרים פנימיים שנערכו בליכוד, שלפיהם פוטנציאל התמיכה בעוצמה יהודית עשוי להגיע ל-12 עד 15 מנדטים. באנשי הקמפיין של הליכוד מבקשים לבלום את התחזקותו של בן גביר ולהחזיר את מפלגתו למה שמגדירים שם כ"ממדיה הטבעיים" – שבעה עד שמונה מנדטים לכל היותר. יצוין כי מדובר ביעד אסטרטגי של מנהלי המטה, ולא בתוצאה שנמדדה בהכרח בסקרים הפומביים שפורסמו לאחרונה.

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בסביבת ראש הממשלה בנימין נתניהו אינם מעריכים שכל המנדטים שייגרעו מעוצמה יהודית יעברו באופן ישיר לליכוד. ההערכה במטה היא שהקולות יתחלקו בין מספר מפלגות בתוך גוש הימין: הליכוד, ש"ס, ואולי גם הציונות הדתית.

מבחינת נתניהו, היעד המרכזי הוא חיזוק מפלגת הליכוד כמפלגת השלטון לקראת הרכבת הממשלה הבאה, תוך שמירה זהירה על כוחו הכולל של הגוש. בליכוד מבינים כי התחזקות משמעותית של בן גביר על חשבון שותפיו לגוש עלולה להגדיל באופן ניכר את כוח המיקוח שלו במשא ומתן הקואליציוני העתידי.