אחרי העדות המרעישה: ניר חפץ נשבר בשידור

ניר חפץ ( יונתן זינדל / פלאש 90 )

ניר חפץ, יועצו לשעבר של ראש הממשלה בנימין נתניהו, התייחס היום (שני) בשידור חי ברדיו 103fm, לעדות הדרמטית של היועמ"ש לשעבר אביחי מנדלבליט, שהודה כי הוא לא ידע על תרגיל החקירה הפסול שעשו לניר חפץ.

בדבריו אמר חפץ: "נדמה לי שאין מחלוקת לאחר שהוצגו כל הראיות לגבי תרגיל החקירה שנעשה לי. מנדלבליט הוסיף את האבן האחרונה בבניין וקבע שזה תרגיל פסול, לא נכון". עוד הוא הוסיף: "הם השתמשו במידע אינטימי שהשיגו בדרכים לא דרכים ופגעו במשפחתי קשה. 6 חוקרים עומדים ומצלמים בווידאו. הם אמרו, 'נפרק לך את המשפחה', 'הילדים שלך לא ידברו איתך בגלל שאתה רוצה להגן על נתניהו', 'לא תהיה עם הבן שלך בבקו"ם'".

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נזכיר כי במהלך עדותו אמש של אביחי מנדלבליט, אחת האמירות המשמעותיות עסקה בתרגיל החקירה שהופעל נגד עד המדינה ניר חפץ.במסגרת התרגיל זומנה מקורבת לחפץ לחקירה, והחוקרים ביקשו להפעיל עליו לחץ באמצעות מידע הנוגע לחייו האישיים ולמערכת היחסים שלו עם בני משפחתו.

מנדלבליט לא היסס למתוח ביקורת על התנהלות החוקרים. "בוודאי שנעשו דברים פסולים ביחס לעדי המדינה", אמר, אף שהסתייג מהגדרת הפעולות כ"בלתי חוקיות". על התרגיל לחפץ אמר: "אני חושב שזה פסול ולא נכון". לדבריו, לא הכיר בזמן אמת את הלחצים שהופעלו על חפץ ואת מלוא נסיבות התרגיל.