לאחר שנעצר עם אשתו: ראש עיריית כפר סבא מגיב לסערה

ראש עיריית כפר סבא, רפי סער, הוא העצור הבוקר (שני) בחשד לפרשת שחיתות חמורה, יחד עם אשתו ובכירים נוספים בעירייה.

בהודעה שפורסמה מטעמו נמסר: "תושבות ותושבי כפר סבא היקרים, אני מבין את הדאגה ואת השאלות בעקבות הפרסומים הבוקר. בכוונתי לשתף פעולה באופן מלא עם גורמי החקירה ולמסור את כל ההסברים הנדרשים. אני מאמין שהבירור יאפשר להציג את התמונה המלאה.

בשל החקירה המתנהלת, איני יכול להתייחס כעת לפרטים. אני מבקש להימנע מהסקת מסקנות בטרם התבררו העובדות. כפר סבא ותושביה יקרים לי. יש להבטיח שעבודת העירייה והשירותים לתושבים יימשכו כסדרם, באחריות ובמקצועיות סגני דני הרוש ימלא את מקומי בימים אלו. תודה על האמון ועל התמיכה בשעה מורכבת זו".