בכירים בגוש איזנקוט בווידוי דרמטי: "זה לא יחזיק מעמד"

איזנקוט ( Miriam Alster/FLASH90 )

פרסום ראשון של עמיאל ירחי ב-i24NEWS חשף אמש (ראשון) דיונים פנימיים ומשמעותיים בגוש בראשות גדי איזנקוט, לצד מהלך פוליטי-תחיקתי מחושב מצד הליכוד שנועד לסבך קואליציה עתידית.

לפי הדיווח, בכירים בגוש איזנקוט הודו בשיחות סגורות כי ממשלה שתישען על תמיכת המפלגות הערביות לא תצליח לאשר חוקים ביטחוניים ומהותיים בכנסת, דבר המציב סימן שאלה גדול סביב יציבותה של קואליציה כזו ויכולתה לנהל את ענייני המדינה.

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במקביל נחשף כי בליכוד השאירו מוקש פוליטי תחיקתי עבור הממשלה הבאה. לאחר הקמת הממשלה הנוכחית עלה צורך לאשר מחדש את תקנות איו"ש – אותן תקנות שהפלתן הובילה בזמנו לנפילת ממשלת בנט-לפיד. בדיונים פנימיים בליכוד התלבטו לכמה זמן להאריך את תוקף התקנות, ולבסוף התקבלה החלטה להאריכן לתקופה מוגבלת של חמש שנים בלבד.

המהלך של הליכוד נועד להבטיח כי תוקף התקנות יפוג במהלך כהונת הממשלה הבאה, ובכך לאלץ קואליציה שתסתמך על המפלגות הערביות להתמודד עם הצבעה על חוקי יו"ש – סוגיה שצפויה לאתגר ואף לסכן את שרידותה.