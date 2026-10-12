התראה מטאורולוגית נרחבת בישראל

אזהרות עומס חום נרחבות פורסמו היום (שני) על ידי השירות המטאורולוגי, כאשר בחלק מאזורי הארץ צפויים שורת עומסי חום כבדים עד קיצוניים.

לפי אזהרה כתומה שפורסמה, בבקעת הירדן ישרור עומס חום כבד החל מהשעה 10:00 בבוקר ועד לשעה 19:00 בערב. במקביל, פורסמה אזהרה צהובה על עומס חום בגליל התחתון המזרחי, בעמק בית שאן, בבקעת כנרות, בצפון מדבר יהודה וים המלח ובצפון הערבה בין השעות 11:00 ל-19:00. בדרום מדבר יהודה וים המלח תהיה האזהרה הצהובה בתוקף מהשעה 11:00 בבוקר ועד לשעה 23:00 בלילה, ובאזור מפרץ אילת ודרום הערבה תיכנס לתוקפה אזהרה צהובה בין השעות 15:00 ל-18:00.

בשירות המטאורולוגי ובגורמי החירום מזהירים מסיכונים בריאותיים ותשתיותיים משמעותיים כתוצאה מהטמפרטורות הגבוהות. בין היתר קיים חשש מהתייבשות ומכות חום, וכן לפגיעה בחולים כרוניים, באנשים הנמצאים בטיפול רפואי ובקשישים במידה שאינם שוהים בסביבה ממוזגת. כמו כן קיים חשש להיווצרות תנאי עבודה קשים לעובדים בשטח פתוח, לפגיעה בבעלי חיים ללא שתייה זמינה, ואף לתקלות באספקת החשמל בשל התחממות קווי ההולכה. בנוסף, עשויים להירשם שיבושים ועיכובים באמצעי התחבורה, ובכלל זה בהמראות ונחיתות בשדות התעופה בשל הטמפרטורות הגבוהות על מסלולי הטיסה.