יאיר לפיד מתקן: "לא נשב איתו בשום מצב"

יאיר לפיד ( Avshalom Sassoni / Flash90 )

בעקבות האמירה המפתיעה של ראש הממשלה לשעבר ויו"ר מפלגת "ביחד", נפתלי בנט, כי אינו פוסל ישיבה עם בנימין נתניהו בממשלה בראשותו במידה ויעמוד בתנאי הסף, יו"ר האופוזיציה וחברו לרשימה, חבר הכנסת יאיר לפיד, מבהיר את הדברים ומנסה להרגיע את הרוחות במחנה.

לפיד התייחס לסערה שפרצה והסביר כי דבריו של בנט לא הובנו כהלכה. "זו תקופה לא טובה לאירוניה, הוא ניסה להגיד משהו אירוני והוא הבהיר", אמר לפיד. "אנחנו לא נשב איתו בשום קונסטלציה. לפעמים אתה אומר משהו בתוך שיחה ארוכה, זה יצא מההקשר – לא יושבים איתו. יש דברים כאלה בבחירות, אומרים משפט ונאחזים בו". בדבריו העביר לפיד ביקורת נוקבת על התגובות החריפות במחנה האופוזיציה בעקבות האמירה: "המחנה מייד שקע בדכדכת ונהי, אין לי סבלנות לזה. יש עבודה קשה, רצים. אתמול היה לנו מפגש גדול עם ראשי מטות בכל הארץ ואחר כך היה כנס גדול, הצגנו את תוכנית המשרתים וזה מה שחשוב כי זה נוגע לחיים של אנשים".

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בהמשך תקף לפיד בחריפות את המשך כהונת הממשלה הנוכחית וקרא לציבור להגיע לקלפיות: "הוא לא לגיטימי, הוא לא צריך להיות בממשלה הבאה. יש פה בחירות על הדרך - לאן המדינה הזו הולכת. יש פה שלטון ובמהלך כהונת השלטון הזה רבע מיליון ישראלים קמו והלכו, הציבור הכי יצרני. אם הממשלה הזו תהיה בשלטון יהיה עוד 7 באוקטובר, עוד פליי דובאי והחיים של כל אזרח ישראלי ימשיכו להיות לא מנוהלים. אנשים מבינים שאף אחד לא מנהל את חייהם, על זה הם ילכו להצביע וצריך להתרכז רק בזה".