פייגלין בהבהרה נחרצת: ״לא אשב בממשלה כזו״

‏יו"ר מפלגת זהות משה פייגלין, הצהיר היום (שני) ברדיו 103fm כי הוא לא יישב בממשלה שמכניסה סחורה ואוכל לעזה.

“אני לא אשב בממשלה שמכניסה משאית אחת לעזה. גם סמוטריץ' גם בן גביר, גם נתניהו וכל הממשלה הזו נושאת באחריות של כניסת מאות משאיות”, הדגיש פייגלין.

פייגלין למעשה מבהיר לחבריו בגוש הימין, כי הוא לא בכיס שלהם וכי הוא ידרוש ליישם את מלוא המדינויות הימנית שלו. נזכיר כי בפודקאסט שקיים לאחרונה בערוץ הכנסת, אמר פייגלין כי מיד אחרי ה-7 באוקטובר - נתניהו היה צריך ללכת הביתה.

מלשכת השר בן גביר מיהרו למסור בתגובה: "השר בן גביר היה היחיד שהתנגד והצביע נגד הכנסת משאיות הסיוע לעזה. מי שמצביע לפייגלין מקבל עוד סמוטריץ׳, כי פייגלין הוא בסך הכול אחד ברשימה שלו. מי שמצביע לבן גביר מחזק את מי שנלחם נגד הכנסת הסיוע".